Медведев назвал реакцию на интервью Путина «попаданием лекарства в цель»

Медведев — о реакции Шольца и Сунака на интервью Путина: лекарство попало в цель

Владимир Путин во время интервью Такеру Карлсону (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Реакция немецкого канцлера Олафа Шольца и премьера Великобритании Риши Сунака на интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону свидетельствует, что «лекарство попало в цель». Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Как правило, по словам Медведева, лидеры государств не высказываются об интервью их коллег из других стран.

«А тут — на тебе. Два крупнейших политика современности — странный британец Сунак и чистокровный фриц Шольц — стали наперебой оценивать интервью российского президента Такеру Карлсону. <...> Что тут скажешь? Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос», — написал Медведев.

Он назвал интервью «отличным уроком русской истории», благодаря которому многие граждане западных стран «впервые отыскали «Украину» на карте мира, а американский дед Дементий лихорадочно вспоминал не только свое имя, но и кто же был первым президентом США».

Интервью Путина Такеру Карлсону вышло в ночь на 9 февраля, оно длилось около двух часов. Президент начал его с исторической справки о том, как возникала Киевская Русь, а позднее и единое российское государство с центром в Москве. Для подкрепления своих слов Путин передал журналисту папку с подтверждающими документами. Большая часть беседы была посвящена военной операции на Украине.

Шольц назвал интервью Путина Карлсону нелепым, а Сунак — абсурдным. В Кремле в ответ заявили, что для Москвы главное, что Шольц и Сунак ознакомились с содержанием интервью. Там также выразили надежду, что Запад услышит Путина.

На интервью российского президента отреагировали и в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби выразил мнение, что американский народ не будет «переубежден одним-единственным интервью».