Медведев назвал реакцию на интервью Путина «попаданием лекарства в цель»
Реакция немецкого канцлера Олафа Шольца и премьера Великобритании Риши Сунака на интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону свидетельствует, что «лекарство попало в цель». Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.
Как правило, по словам Медведева, лидеры государств не высказываются об интервью их коллег из других стран.
«А тут — на тебе. Два крупнейших политика современности — странный британец Сунак и чистокровный фриц Шольц — стали наперебой оценивать интервью российского президента Такеру Карлсону. <...> Что тут скажешь? Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос», — написал Медведев.
Он назвал интервью «отличным уроком русской истории», благодаря которому многие граждане западных стран «впервые отыскали «Украину» на карте мира, а американский дед Дементий лихорадочно вспоминал не только свое имя, но и кто же был первым президентом США».
Интервью Путина Такеру Карлсону вышло в ночь на 9 февраля, оно длилось около двух часов. Президент начал его с исторической справки о том, как возникала Киевская Русь, а позднее и единое российское государство с центром в Москве. Для подкрепления своих слов Путин передал журналисту папку с подтверждающими документами. Большая часть беседы была посвящена военной операции на Украине.
Шольц назвал интервью Путина Карлсону нелепым, а Сунак — абсурдным. В Кремле в ответ заявили, что для Москвы главное, что Шольц и Сунак ознакомились с содержанием интервью. Там также выразили надежду, что Запад услышит Путина.
На интервью российского президента отреагировали и в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби выразил мнение, что американский народ не будет «переубежден одним-единственным интервью».
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