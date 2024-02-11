Песков назвал сложной для Запада историческую часть интервью Путина
Длинная историческая справка в интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет тяжело восприниматься на Западе, но заинтересует историков и специалистов, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Своя аудитория будет», — сказал он телеведущему Павлу Зарубину.
По его мнению, «американцы очень большие интроверты» и мало интересуются зарубежьем. «Поэтому очень важно было до простых американцев донести идеологию Путина», — заявил пресс-секретарь главы государства.
Песков также рассказал, что папку с историческими документами к интервью подготовили по поручению Путина (в частности, он предложил Карлсону ознакомиться с копиями писем Богдана Хмельницкого).
«Президент опирается на очень глубокое знание истории. И свое суждение об истории он формирует именно на основе первоисточников. Он очень часто работает с архивными документами. Поэтому его мировоззрение историческое носит не эмоциональный характер, а основывается на конкретных знаниях первоисточников», — сказал Песков.
Интервью Путина Карлсону вышло в ночь на 9 февраля. Оно началась с исторической справки о том, как складывалась Киевская Русь, а позднее и единое российское государство с центром в Москве. Для подкрепления своих слов президент передал журналисту папку с документами, подтверждающими его слова.
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