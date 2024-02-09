Что западные СМИ пишут об интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон стал первым западным журналистом, поговорившим с президентом Владимиром Путиным с начала военного конфликта на Украине. Как западные медиа и политики отреагировали на интервью — в обзоре РБК

Владимир Путин и Такер Карлсон (Фото: Гавриил Григоров / Reuters)

Президент России Владимир Путин впервые с начала военной операции на Украине дал большое интервью западному журналисту. Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон объяснил свое желание провести эту беседу тем, что американцы не имеют представления о происходящем в России и на Украине.

В разговоре с американским журналистом Владимир Путин заявил, что рано или поздно Россия и Украина договорятся, подчеркнув, что от мирных переговоров отказывается Киев.

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Washington Post

«Аналитики говорят, что решение Путина поговорить с Карлсоном было частично основано на его предполагаемой симпатии — бывший ведущий телеканала Fox неоднократно отвергал критику Путина на протяжении многих лет — и возможности обратиться к более широкому кругу сторонников MAGA (лозунг экс-президента Дональда Трампа Make America Great Again. — РБК) внутри Республиканской партии в год выборов. Это могло бы повысить шансы Дональда Трампа на переизбрание и убедить республиканцев продолжать блокировать военную помощь США Украине. <...>

Карлсон провел большую часть интервью в молчании или выглядел сбитым с толку. <...>

Вместо этого Карлсон задавал все более эзотерические вопросы — в том числе о том, может ли какой-либо мировой лидер быть истинным христианином, — и временами, казалось, подталкивал Путина к разговору о дипстейте США и продвижению других конспирологических теорий».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

«По итогам дискуссий с лидерами на Капитолийском холме в последние недели [президент США Джо Байден] уверен, что лидеры палаты представителей конгресса твердо выступают за поддержку Украины. Как на них повлияет телевизионное интервью, я не собираюсь рассуждать. <…>

И, опять же, я не думаю, что американский народ будет переубежден одним единственным интервью. И я думаю, что любому, кто посмотрит это интервью — я его не видел, — что бы там ни говорилось, нужно убедиться, что вы понимаете, что слушаете Владимира Путина. И не стоит принимать за чистую монету все, что он скажет».

New York Times

«Большая часть интервью представляла собой знакомый Кремлю урок истории об исторических притязаниях России на восточноевропейские земли начиная с XI века, во время которого Путин не приложил особых усилий, чтобы донести его до американских ушей. Он высказал мнение об искусственном интеллекте, Чингисхане и Римской империи.

Но Путин был более прямолинеен, чем обычно, в том, как он видит окончание конфликта: не военной победой, а соглашением с Западом. В конце интервью Путин сказал Карлсону, что пришло время для переговоров о прекращении войны, потому что «те, кто находится у власти на Западе, пришли к пониманию», что Россия не потерпит поражения на поле боя».

Wall Street Journal

«Мы воодушевлены желанием России заключить сделку, которая вернет Эвана домой, и мы надеемся, что это приведет к его быстрому освобождению и возвращению к его семье и в наш ньюсрум.

Эван — журналист, а журналистика — это не преступление. Любое заявление об обратном является полным вымыслом. Эван был несправедливо арестован и почти год незаконно содержался под стражей в России за выполнение своей работы, и мы продолжаем требовать его немедленного освобождения».

TIME

«Большая часть двухчасовой беседы Карлсона с российским лидером была посвящена повторению давней критики Путина в адрес США и их союзников, а также его противоречивым взглядам на историю украинско-российских отношений. <...>

В преддверии президентских выборов в США в 2024 году Путин отверг предположение Карлсона о том, что смена администрации в США может привести к изменению подхода к войне».

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший

«Такера Карлсона поносили в течение нескольких дней. Устаревшие СМИ и истеблишмент демократов недовольны тем, что он просто выполняет свою работу.

Американцы смогут справиться с разговорами, заставляющими задуматься. Мы справимся с опасными мыслями или противоположными идеями, которые не вписываются в повестку мейнстримных медиа. Позвольте нам решать самим».

BILD

«Оно было заявлено как самое скандальное интервью года. Оказалось ли столь ожидаемое интервью ватным? Да, только Путин, кажется, упустил шанс убедить сомневающихся на Западе в своей позиции, хотя бы за первые полчаса. <...> Вместо того чтобы дать краткий ответ о причинах нападения Путин заговорил бессвязно. Он сказал, что хочет оглянуться назад, окунуться в историю «всего на 30 секунд или минуту» — и начал получасовое выступление».

CNN

«Те, кто ожидал жесткого разговора, наверняка были сильно разочарованы многословным и бессвязным интервью, в котором сам Такер временами выглядел потерянным.

Это была масштабная пропагандистская победа Путина, который теперь может — и будет — использовать эту встречу в своих собственных целях».

Guardian

«Это событие ознаменовало новый уровень позора для Карлсона, который часто критиковал поддержку Украины от США и называл президента Украины Владимира Зеленского «украинским сутенером» и «крысоподобным». В интервью с Путиным тон Карлсона был менее язвительным, он постоянно называл его «господин президент».

Решение взять интервью у Путина подверглось широкой критике еще до его записи. Но начало беседы между бывшим ведущим Fox News и Путиным стало разочарованием.

Путин потратил более 30 минут на изложение истории России, Литвы, Польши и Украины в монологе, который провел зрителей от правления Олега Мудрого в IX веке, борьбы 1300-х годов до критики внешней политики Ленина».

Spiegel

Карлсон, известный своей правой позицией и распространением теорий заговора, раньше показал себя дружественным к России и очень критически настроенным по отношению к Киеву. Он неоднократно критиковал помощь США Украине. В интервью Путину он почти не задавал острых вопросов и долго слушал высказывания президента и его оправдания по поводу нападения на Украину».

Zeit

«Путин использовал Карлсона для своих целей, чтобы найти доступ к американской аудитории. Особенно — к сторонникам американского республиканца Дональда Трампа, который хочет снова переехать в Белый дом и менее критично относится к Путину, чем многие другие его соотечественники».

BBC

«В Кремле надеются, что из-за интервью известному консервативному телеведущему конгрессмены-республиканцы прислушаются к нарративу Москвы, который обычно звучит лишь в российских СМИ. У Карлсона также были длительные и взаимовыгодные отношения с Дональдом Трампом, предполагаемым кандидатом в президенты от Республиканской партии, который выразил скептицизм по поводу поддержки Украины.

Платформа Карлсона дает Кремлю возможность охватить более широкую, потенциально симпатизирующую и крайне консервативную аудиторию в США».

Politico

«Нет ничего удивительного в том, что именно Карлсон — единственный иностранный журналист, получивший благословение Кремля на интервью с российским лидером. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее на этой неделе не стал скрывать, что Карлсон был выбран из-за его дружественной Москве позиции по конфликту (на Украине. — РБК)».

El País

«Выбор даты для этой информационной бомбы — благодаря Илону Маску, третьему человеку, наиболее заинтересованному в эксклюзиве, — не случайный. Визит Карлсона в Москву состоялся в тот момент, когда боевые действия на Украине зашли в тупик, и на фоне растущего раскола в Республиканской партии по поводу Путина, войны и помощи Украине».