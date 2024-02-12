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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ,  
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Кремль объяснил реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина

Кремль: реакция Сунака и Шольца на интервью Путина обусловлена положением стран
Сюжет
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Владимир Путин и Такер Карлсон
Владимир Путин и Такер Карлсон (Фото: Гавриил Григоров / Reuters)

«Эмоциональная» реакция премьера Великобритании Риши Сунака и немецкого канцлера Олафа Шольца на интервью, которое президент России Владимир Путин дал журналисту Такеру Карлсону, вызвана стремлением объясниться перед налогоплательщиками.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Для Кремля, по его словам, главное, что Шольц и Сунак ознакомились с содержанием интервью.

«А уже эмоциональная реакция — это, наверное, в угоду той ситуации, в которой сейчас находятся их страны, и в угоду попыток как-то объясниться перед своими налогоплательщиками», — сказал он.

Сунак вслед за Шольцем назвал интервью Путина абсурдным
Общество
Риши Сунак

Интервью Путина Карлсону вышло в ночь на 9 февраля. Шольц назвал материал нелепым, а Сунак — абсурдным. «Российский президент насмехается над тем, что на самом деле делает Россия на Украине, и дает совершенно абсурдное объяснение причин этой войны», — заявил Шольц.

Интервью Путина Карлсону длилось около двух часов. За это время президент высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе «Северный поток», аресте в стране журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и на другие темы.

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В Кремле сочли интервью хорошей возможностью, чтобы дать «ознакомиться с нашим мировоззрением».

Сам Карлсон объяснял решение встретиться с Путиным тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине, а западные СМИ после начала военной операции «не потрудились» взять интервью у российского президента. Он подчеркнул, что не ощущает вины за свой поступок.

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Владимир Путин интервью Такер Карлсон Олаф Шольц Риши Сунак
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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