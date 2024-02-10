Шольц оценил интервью Путина Карлсону

Олаф Шольц и Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главой США Джо Байденом в Белом доме раскритиковал интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Стенограмма беседы опубликована на сайте американской администрации.

«Мы увидели нелепое интервью Путина <...>. Он всегда говорит много лжи об истории этой войны», — сказал Шольц.

Похожее мнение канцлер высказал на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Российский президент насмехается над тем, что на самом деле делает Россия на Украине, и дает совершенно абсурдное объяснение причин этой войны», — написал он.

Интервью Путина Такеру Карлсону вышло в ночь на 9 февраля. В нем президент заявил, что Россия не «начала войну в 2022 году», а пытается закончить «войну, начатую в 2014-м».

«ЦРУ выполнило свою работу по завершению переворота. Кажется, один из заместителей госсекретаря сказал, что они стоят больших денег. Почти пять миллиардов. Но политическая ошибка была колоссальной, — отметил Путин. — Все это можно было сделать законно, без жертв, без военных действий, без потери Крыма. Мы бы и пальцем не пошевелили, если бы не кровавые события на Майдане. Потому что мы согласились с тем, что после распада Советского Союза наши границы должны проходить по границам бывших союзных республик. Мы согласились на это, но никогда не соглашались на расширение НАТО, и, более того, мы никогда не соглашались на то, чтобы Украина была в НАТО», — сказал Путин.

Президент, среди прочего, сказал, что Украина является сателлитом США, но Россия не отказывается от переговоров с Киевом. Решение Украины отказаться от переговоров с Россией весной 2022 года было принято под влиянием экс-премьера Британии Бориса Джонсона, это нелепо и очень печально, также сказал президент России.

Путин также сказал, что Россия желает добиться урегулирования на Украине с помощью переговоров. Он выразил уверенность, что обе страны рано или поздно сумеют договориться.

В Белом доме после выхода интервью отказались рассуждать, как оно повлияет на мнение конгрессменов по вопросу о помощи Киеву.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала реакцию США на интервью Путина «истерикой».