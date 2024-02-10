Кремль выразил надежду, что Запад услышит Путина после интервью Карлсону
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону — хорошая возможность добиться, чтобы главу государства услышали на Западе, где крупнейшие СМИ контролируют «англосаксы». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Нельзя ожидать, что наша точка зрения будет находить поддержку. Нам главное, чтобы наш президент был услышан. А если он будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет», — сказал Песков.
Он напомнил о словах Путина насчет противодействия США в области пропаганды. Президент произнес их в интервью Карлсону. «В войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские», — сказал глава государства в беседе с американским журналистом.
«Англосаксы так или иначе владеют всеми крупнейшими вещателями, всеми крупнейшими газетами и так далее. И вот на этом фоне главное — дать возможность людям ознакомиться с нашим мировоззрением. И в этом плане это очень хорошая возможность», — подчеркнул Песков.
Американские власти, по словам Пескова, «прекрасно знают все основные посылы Путина», но пока не показывают желания и политической воли начинать переговоры.
Россия не раз заявляла, что США являются участником конфликта на Украине, так как поставляют в страну вооружение и снабжают ее разведданными. США отказываются считать себя участвующей в нем стороной.
Путин называл Украину сателлитом Соединенных Штатов. По мнению российского президента, США должны добиться от Киева отмены указа о запрете переговоров, если считают, что украинская сторона к ним готова. Вашингтон настаивает, что решение о начале переговоров должна принимать сама Украина и что они невозможны без участия Киева. Россия подчеркивает, что не отказывалась от них, и обвиняет в этом Украину.
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