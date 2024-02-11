Сунак вслед за Шольцем назвал интервью Путина абсурдным
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону было абсурдным, заявил Sky News премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Премьера спросили, как он относится к высказываниям Путина, обвиняющего в конфликте на Украине США, Великобританию и НАТО. «Это абсурдно», — сказал Сунак, заверив, что Лондон продолжит поддерживать Киев «сколько потребуется».
Ранее интервью прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц. «Российский президент насмехается над тем, что на самом деле делает Россия на Украине, и дает совершенно абсурдное объяснение причин этой войны», — написал он в соцсети Х.
Интервью Путина вышло в ночь на 9 февраля. Беседа длилась около двух часов, ее большая часть посвящена военной операции на Украине и предпосылкам ее начала. Путин также высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе «Северный поток», аресте в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и других темах.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал интервью хорошей возможностью дать «ознакомиться с нашим мировозрением».
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