Сунак вслед за Шольцем назвал интервью Путина абсурдным

Риши Сунак (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону было абсурдным, заявил Sky News премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Премьера спросили, как он относится к высказываниям Путина, обвиняющего в конфликте на Украине США, Великобританию и НАТО. «Это абсурдно», — сказал Сунак, заверив, что Лондон продолжит поддерживать Киев «сколько потребуется».

Ранее интервью прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц. «Российский президент насмехается над тем, что на самом деле делает Россия на Украине, и дает совершенно абсурдное объяснение причин этой войны», — написал он в соцсети Х.

Интервью Путина вышло в ночь на 9 февраля. Беседа длилась около двух часов, ее большая часть посвящена военной операции на Украине и предпосылкам ее начала. Путин также высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе «Северный поток», аресте в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и других темах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал интервью хорошей возможностью дать «ознакомиться с нашим мировозрением».