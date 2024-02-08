NYT сообщил о выводах США по крушению Ил-76 с пленными

NYT: в США считают, что Ил-76 был сбит ракетой Patriot и перевозил пленных

Самолет Ил-76, разбившийся 24 января в Белгородской области, по словам американских чиновников, был сбит ракетой Patriot и, вероятно, перевозил украинских военнопленных. По данным Минобороны России, на борту были 65 пленных

Обломки самолета Ил-76 ВКС РФ (Фото: СК РФ)

Военно-транспортный самолет Ил-76, разбившийся 24 января в Белгородской области, был сбит ракетой, выпущенной из комплекса Patriot, и, вероятно, перевозил украинских военнопленных, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников издания, украинские военные не знали, что на борту сбитого самолета были украинские пленные. Удар мог быть нанесен из-за ошибочных данных разведки. Ил-76 был сбит ракетой-перехватчиком комплекса Patriot, предоставленной ВСУ европейским партнером, рассказали чиновники.

NYT отмечает, что публично американские власти не будут комментировать причины крушения Ил-76, но на условиях анонимности чиновники сказали, что сообщения об использовании ракеты Patriot верны. Американские официальные лица не подтвердили личности находившихся в самолете, но не исключили, что по крайней мере некоторые из них были военнопленными, пишет также газета.

По данным российской стороны, Ил-76 перевозил 65 пленных украинских военнослужащих. Тогда должен был пройти обмен пленными в формате «192 на 192», но он не состоялся из-за катастрофы, второй самолет с военнопленными развернули, заявили власти.

Минобороны обвинило в крушении Киев. Ведомство заявило, что две ракеты были запущены из Харьковской области. Позднее в СК сказали, что Ил-76 был сбит зенитной управляемой ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot. Президент Владимир Путин также говорил, что по самолету попали из Patriot. Он не исключил, что Киев мог случайно нанести удар по Ил-76, но отметил, что это все равно является преступлением по неосторожности.

Представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов заявил, что Киев обратился к Москве с просьбой о выдаче тел погибших при крушении. В Кремле сказали, что не получали обращения, и переадресовали вопрос о возможной передаче Украине тел украинских военнопленных следствию.

В Госдепартаменте не стали комментировать сообщения о том, что украинские военные сбили самолет с военнопленными с помощью американского комплекса Patriot, и предложили обратиться с этим к Киеву.