В ЕС опровергли подготовку санкций против Карлсона за интервью с Путиным
Руководящие органы Евросоюза в настоящее время не обсуждают возможность введения санкций против американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина, такие предложения не поступали.
Об этом сообщил «РИА Новости» официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
«В настоящее время нет ни такого предложения, ни дискуссий в соответствующих институтах ЕС относительно человека, которого вы упомянули», — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что «санкции готовятся, обсуждаются и принимаются в Совете ЕС в рамках внутренней и конфиденциальной процедуры», поэтому орган не будет давать комментарии по этому поводу.
Накануне издание Newsweek сообщило со ссылкой на бывших и действующих членов Европарламента, что ЕС может рассмотреть возможность введения санкций в отношении Карлсона.
Экс-премьер Бельгии (1999–2008), действующий член Европарламента Ги Верхофстадт в беседе с Newsweek назвал Карлсона «рупором» Путина и призвал запретить журналисту въезд в ЕС. С ним согласились экс-глава МИД Эстонии (2005–2014), ныне депутат Европарламента Урмас Паэт и бывший депутат Европарламента Луис Гарикано.
В начале февраля Карлсон прилетел в Москву. Позднее он опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что намерен взять у Путина интервью. Журналист пояснил, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине, в то время как западные СМИ с февраля 2022 года «не потрудились» взять интервью у российского президента.
Позднее в Кремле подтвердили, что Путин дал интервью Карлсону. По словам самого журналиста, оно будет опубликовано в ночь на 9 февраля по московскому времени.
На фоне поездки Карлсона в Россию некоторые американские политики и представители СМИ потребовали арестовать его из-за решения взять интервью у Путина. Журналист заявил, что не считает себя предателем и виноватым.
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