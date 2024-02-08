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Война санкций ,  
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В ЕС опровергли подготовку санкций против Карлсона за интервью с Путиным

Евросовет опроверг обсуждение санкций против Карлсона за интервью с Путиным
Сюжет
Война санкций
Такер Карлсон
Такер Карлсон (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Руководящие органы Евросоюза в настоящее время не обсуждают возможность введения санкций против американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина, такие предложения не поступали.

Об этом сообщил «РИА Новости» официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

«В настоящее время нет ни такого предложения, ни дискуссий в соответствующих институтах ЕС относительно человека, которого вы упомянули», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что «санкции готовятся, обсуждаются и принимаются в Совете ЕС в рамках внутренней и конфиденциальной процедуры», поэтому орган не будет давать комментарии по этому поводу.

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Политика
Такер Карлсон (в центре)

Накануне издание Newsweek сообщило со ссылкой на бывших и действующих членов Европарламента, что ЕС может рассмотреть возможность введения санкций в отношении Карлсона.

Экс-премьер Бельгии (1999–2008), действующий член Европарламента Ги Верхофстадт в беседе с Newsweek назвал Карлсона «рупором» Путина и призвал запретить журналисту въезд в ЕС. С ним согласились экс-глава МИД Эстонии (2005–2014), ныне депутат Европарламента Урмас Паэт и бывший депутат Европарламента Луис Гарикано.

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В начале февраля Карлсон прилетел в Москву. Позднее он опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что намерен взять у Путина интервью. Журналист пояснил, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине, в то время как западные СМИ с февраля 2022 года «не потрудились» взять интервью у российского президента.

Позднее в Кремле подтвердили, что Путин дал интервью Карлсону. По словам самого журналиста, оно будет опубликовано в ночь на 9 февраля по московскому времени. 

На фоне поездки Карлсона в Россию некоторые американские политики и представители СМИ потребовали арестовать его из-за решения взять интервью у Путина. Журналист заявил, что не считает себя предателем и виноватым.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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