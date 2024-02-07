Экс-премьер Бельгии пригрозил Карлсону санкциями ЕС за интервью с Путиным

Такер Карлсон (в центре) (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

ЕС может рассмотреть возможность введения санкций против американского журналиста Такера Карлсона, который взял интервью у президента России Владимира Путина, пишет Newsweek со ссылкой на бывших и действующих членов Европарламента.

Работа журналиста в России может стать поводом для конфликта с Евросоюзом, сказал изданию экс-премьер Бельгии (1999–2008), действующий член Европарламента Ги Верхофстадт. Он назвал Карлсона «рупором» Путина и бывшего американского президента Дональда Трампа и призвал рассмотреть вопрос о запрете тому посещать ЕС. С мнением Верхофстадта согласился бывший депутат Европарламента Луис Гарикано.

Бывший глава МИД Эстонии (2005–2014), ныне депутат Европарламента Урмас Паэт напомнил, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на розыск Путина. «Если Путину есть что сказать, он должен сказать это перед МУС», — заявил он в беседе с Newsweek. Кремль назвал решение МУС ничтожным с точки зрения права. СК заочно предъявил обвинения прокурору суда из-за ордера и завел дело против трех выдавших его судей.

Паэт также предупредил, что за «подобную пропаганду» Карлсон может попасть в санкционный список ЕС. В первую очередь речь может пойти о запрете поездок.

В начале февраля Карлсон прилетел в Москву. Позднее он опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что намерен взять у Путина интервью. Журналист пояснил, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине, в то время как западные СМИ с февраля 2022 года «не потрудились» взять интервью у российского президента.

В Кремле подтвердили, что Путин дал интервью Карлсону. По данным газеты The Wall Street Journal, оно будет опубликовано 8 февраля.

Сам Карлсон заявил в разговоре с «Известиями», что не чувствует вины за интервью и не считает себя предателем.