Песков подтвердил интервью Путина американцу Карлсону
Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону действительно состоялось, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да, я могу это подтвердить. По мере того, как оно будет подготовлено, оно выйдет», — цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос журналиста об интервью.
Пресс-секретарь не стал вдаваться в подробности.
«Я не хотел бы забегать вперед, все-таки это его интервью, поэтому, когда он будет готов это опубликовать, наверное, обо всех деталях сначала он сам расскажет», — ответил Песков на просьбу рассказать подробнее о встрече журналиста и президента.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что интервью Карлсона с Путиным выйдет 8 февраля.
Как заявлял сам Карлсон, интервью опубликуют в X (ранее Twitter), владелец соцсети бизнесмен Илон Маск обещал не блокировать его.
Журналист прилетел в Москву 1 февраля. Позднее он опубликовал видеообращение, в котором сообщил о намерении взять интервью у Путина.
Такер Карлсон — американский телеведущий консервативных взглядов, который долгое время работал на Fox News. Его уволили с телеканала в конце апреля 2023 года.
Карлсон известен поддержкой Республиканской партии, The New York Times назвала его «любимым ведущим» бывшего президента США Дональда Трампа.
Журналист объяснил решение провести интервью с российским президентом тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. По его словам, западные СМИ с февраля 2022 года «не потрудились» взять интервью у российского президента.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
Эксклюзив: Сколько Wildberries выплатил продавцам после пожара на складе
Как выглядит выкатившийся за пределы взлетной полосы Superjet. Видео
Арестовича объявили в международный розыск. По каким статьям его обвиняют
В России начался дивидендный сезон — 2024. Календарь выплат
Названы цены на Apple Vision Pro для россиян
Стало известно, чем закончилось дело прилетевшего в США без документов россиянина
Косатки оказались зажаты льдинами. Видео
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько