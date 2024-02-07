Песков подтвердил интервью Путина американцу Карлсону

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Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону действительно состоялось, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, я могу это подтвердить. По мере того, как оно будет подготовлено, оно выйдет», — цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос журналиста об интервью.

Пресс-секретарь не стал вдаваться в подробности.

«Я не хотел бы забегать вперед, все-таки это его интервью, поэтому, когда он будет готов это опубликовать, наверное, обо всех деталях сначала он сам расскажет», — ответил Песков на просьбу рассказать подробнее о встрече журналиста и президента.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что интервью Карлсона с Путиным выйдет 8 февраля.

Как заявлял сам Карлсон, интервью опубликуют в X (ранее Twitter), владелец соцсети бизнесмен Илон Маск обещал не блокировать его.

Журналист прилетел в Москву 1 февраля. Позднее он опубликовал видеообращение, в котором сообщил о намерении взять интервью у Путина.

Такер Карлсон — американский телеведущий консервативных взглядов, который долгое время работал на Fox News. Его уволили с телеканала в конце апреля 2023 года. Карлсон известен поддержкой Республиканской партии, The New York Times назвала его «любимым ведущим» бывшего президента США Дональда Трампа.

Журналист объяснил решение провести интервью с российским президентом тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. По его словам, западные СМИ с февраля 2022 года «не потрудились» взять интервью у российского президента.