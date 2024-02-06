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Военная операция на Украине ,  
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Такер Карлсон подтвердил, что намерен взять интервью у Владимира Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
Такер Карлсон рассказал, что приехал не из любви к Путину, а из любви к США, потому что американцы не знают о позиции Москвы. Он отметил, что попросил об интервью и Зеленского
Владимир Путин (слева на втором плане)
Владимир Путин (слева на втором плане) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Американский журналист Такер Карлсон подтвердил, что намерен взять интервью у президента Владимира Путина. Видеообращение приехавший в Москву журналист опубликовал на своей странице в X.

В видеообращении Карлсон объяснил решение взять интервью у Путина тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине.

По словам Карлсона, Илон Маск обещал не блокировать интервью, когда его опубликуют в Х.

Он заявил, что западные журналисты с февраля 2022 года не потрудились взять интервью у российского президента. Большинство американцев, уверен он, не понимают, зачем «Путин вторгся на Украину» и в чем его цели. Карлсон заверил, что приехал в Москву «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США».

Журналист назвал ведущиеся бои «гуманитарной катастрофой, в которой умирают сотни тысяч человек, целое поколение молодых украинцев». «Но долгосрочный эффект более серьезный. Эта война полностью изменила мировые военные и торговые альянсы, а также санкции. И в целом они перевернули мировую экономику с ног на голову», — сказал Карлсон.

Он рассказал, что обратился с предложением об интервью и к президенту Украины Владимиру Зеленскому, и раскритиковал интервью, которые с украинским лидером брали до него. Журналист также обвинил Белый дом в попытках помешать поговорить с президентом России.

Такер Карлсон прилетел в Москву 1 февраля. В последний раз президент России давал интервью западным журналистам в 2021 году — Киру Симмонсу из NBC и Хедли Гэмбл из CNBC.

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Карлсон долгое время работал на Fox News и был уволен весной 2023 года. Он выступает с критикой военной помощи для Украины со стороны США, а российские государственные телеканалы часто транслируют отрывки из взятых им интервью. Журналист негативно высказывался о президенте Украины Владимире Зеленском, а однажды даже заявил, что «болеет за Москву», пишет The Guardian.

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Госдепартамент США отвергал обвинения Карлсона в попытках помешать его работе. «Я понятия не имею, о чем он говорит», — сказал представитель ведомства Мэттью Миллер.

Кремль сообщал, что к Путину каждый день обращаются десятки СМИ из разных стран об интервью, и однажды наступит момент, когда в такой беседе будет необходимость. «Но в настоящий момент, во-первых, когда так или иначе общественность одурманена русско-ненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего и так далее», — говорил представитель президента Дмитрий Песков прошлой осенью.

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