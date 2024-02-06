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Россия усилила военные патрули около двух сирийских портов

Россия усилила военные патрули около сирийских портов Латакия и Баниас

Россия усилила присутствие военных патрулей в районе сирийских портов Латакия и Баниас, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) при Минобороны контр-адмирал Вадим Кулить.

«В рамках проведения мероприятий по обеспечению безопасности объектов стратегического значения Сирийской Арабской Республики российская сторона усилила присутствие военных патрулей в районе портов Латакия и Баниас», — сказал он на брифинге.

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Политика
Фото:John Moore / Getty Images

В ночь на 3 февраля США нанесли удары по более чем 85 объектам в Сирии и Ираке, которые используют иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и поддерживаемые им группировки. Среди них были командные и разведывательные центры, ракетные установки, склады дронов и логистические объекты. В результате ударов, по данным сирийских властей, погибли мирные жители. В Ираке заявили о 16 жертвах и 25 пострадавших.

Удары стали ответом на гибель трех американских военнослужащих во время атаки дрона на военную базу Tower 22 у границы Иордании и Сирии 28 января. США обвинили в этом боевиков, поддерживаемых Ираном, Тегеран отрицал причастность.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон планирует нанести дополнительные удары по проиранским группировкам на Ближнем Востоке. Однако речь не идет о «бессрочной военной кампании», заверили в Белом доме.

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