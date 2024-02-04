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Хуснуллин сообщил о планах продлить семейную ипотеку

Вице-премьер Хуснуллин сообщил о планах продлить семейную ипотеку
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Власти продлят программу «Семейная ипотека», сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на выставке-форуме «Россия». Его цитирует ТАСС.

«У нас есть задача определиться с ипотекой — как она будет дальше работать. Мы точно видим, что будет семейная ипотека», — сказал он. На какой срок продлят программу, Хуснуллин не уточнил.

Также власти планируют поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии, отметил вице-премьер.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России действуют несколько федеральных ипотечных программ. Это:

  • льготная ипотека на новостройки и строительство первичного жилья под 8% годовых. Сумма первоначального взноса по этой программе — не менее 30%;
  • «Семейная ипотека» — максимум под 6% для семей с детьми при первоначальном взносе 20% от стоимости квартиры;
  • IT-ипотека для специалистов, работающих в аккредитованных компаниях из этой сферы. Ставка по ней составляет до 5% годовых, а первоначальный взнос — 20%.;
  • «Сельская ипотека» под 3% для покупки или строительства жилья в сельских районах. Первоначальный взнос — также 20%;
  • «Дальневосточная ипотека» под 2% на покупку жилья в 11 регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Первоначальный взнос — 20%;
  • Льготная ипотека для жителей новых регионов — под 2%. Сумма первоначального взноса — не менее 10%.

Также существуют региональные ипотечные программы.

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Программа «Семейная ипотека» действует в России с 2018 года. Срок ее действия истекает 1 июля. В декабре 2023-го во время прямой линии президент Владимир Путин высказался за продление программы.

По оценке оператора программы «Дом.РФ», в 2023 году на нее пришлось около половины всех выдач льготной ипотеки в России.

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Теги
Ипотека льготная ипотека Марат Хуснуллин
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