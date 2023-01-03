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Правительство запустило программу льготной ипотеки в новых регионах

Льготная ипотека в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областях будет доступна под 2%
После получения кредита под 2% вложиться в строительство жилья можно будет в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин своим постановлением запустил программу льготной ипотеки для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

В соответствии с документом кредит будет предоставляться по ставке не более 2% годовых, а использовать его можно будет для приобретения и строительства жилья именно в новых регионах страны. Максимальный размер кредита по льготной ставке составит 6 млн руб. Первоначальный взнос — не менее 10%.

Как отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин, развитие льготной ипотеки должно способствовать экономической интеграции новых регионов. «Конечно, массовой выдачи в первое время не будет, но с учетом того, что интерес у местных застройщиков уже есть, востребованность ипотечных программ будет расти», — цитирует его пресс-служба правительства.

Идею предоставлять ипотечные кредиты в новых регионах России под 2% в середине декабря озвучил президент Владимир Путин. Он отметил, что новое строительство там сейчас находится «в зачаточном состоянии». «Да, объем жилищного строительства здесь пока ограничен, но введение льготной ипотеки, на мой взгляд — и коллеги с этим согласны, — послужит условием для долгосрочного развития стройки на новых территориях», — сказал он.

В середине ноября РБК сообщал, что ЦБ обсуждал с банками меры по упрощенному кредитованию жителей новых территорий, в том числе по льготной ипотеке. Вопросы у банкиров вызвали возможные риски: у кредиторов нет возможности проверить кредитные истории, увидеть прежнюю кредитную активность и случаи просрочек по ссудам, а также оценить текущую платежеспособность.

Тем не менее, как отмечал вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, интерес кредитных организаций к участию в новых специальных ипотечных программах есть. «По программам льготной ипотеки значительную часть расходов берет на себя государство для субсидирования процентной ставки, поэтому для банков в целом более-менее такая программа может быть интересна», — говорил он.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
льготная ипотека Михаил Мишустин
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