Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку

Сбербанк вслед за ПСБ Банком, МТС Банком и Банком Санкт-Петербурга перестал принимать заявки на оформление IT-ипотеки. Как уточнили ТАСС в пресс-службе «Сделка.рф», причина — в исчерпании лимитов по ней

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Крупнейший банк по объему выдачи ипотеки в России — Сбербанк — перестал принимать заявки на оформление кредитов по госпрограмме для IT-специалистов. Информация об этом размещена на платформе «Домклик» — онлайн-сервиса «Сбера» для подачи заявок на ипотечный кредит, поиска, покупки, продажи и аренды недвижимости.

«Прием заявок завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно», — говорится в сообщении на странице для подачи заявлений на IT-ипотеку.

Завершение приема заявок на IT-ипотеку связано с тем, что «Сбер» исчерпал по ней лимиты, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса «Сделка.рф». Ранее о приостановке работы по программе по той же причине сообщили ПСБ Банк, МТС Банк и Банк Санкт-Петербурга, напомнил представитель портала.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Сбербанка.

Льготная ипотечная программа для IТ-специалистов — одна из самых молодых из субсидируемых государством программ для приобретения жилья, ее запустили в мае 2022 года. Получить льготную ипотеку могут сотрудники всех аккредитованных IТ-компаний — их в России около 20 тыс.

С 7 февраля 2023 года кабмин по предложению Минцифры изменил условия IT-ипотеки, в том числе возрастной ценз для заемщиков. Смягчены были требования и по минимальной ежемесячной зарплате для IT-специалистов.

Условия ипотеки для IT-специалистов: ставка — до 5% годовых;

наличие российского гражданства;

возраст заемщика — от 22 до 50 лет включительно;

работа в аккредитованной IT-компании;

средняя зарплата (до вычета налогов) от 150 тыс. руб. для жителей Москвы, для жителей городов-миллионников — от 120 тыс. руб., для жителей других городов — от 70 тыс. руб.;

максимальная сумма кредита — до 18 млн руб. в городах-миллионниках и до 9 млн руб. в других городах;

первоначальный взнос — 20%;

срок кредита — до 30 лет;

срок действия программы — до 31 декабря 2024 года (ставка сохранится на весь срок ипотечного кредита).

По оценке правительства, по этой программе свои жилищные условия смогут улучшить более 50 тыс. IT-специалистов, а общий объем выданных кредитов составит порядка 240 млрд руб. В реализации льготной ипотечной программы для IT-специалистов участвуют 56 кредитно-финансовых организаций России.

«Сбер» по итогам 2023 года занял 60,7% доли в общем объеме выдачи ипотеки в России среди топ-20 банков, сообщал «Дом.РФ». Он заключил почти 1,4 тыс. контрактов на ипотеку совокупным объемом почти 4,7 млрд руб.

С начала действия IT-ипотеки в России по ней было выдано более 48 тыс. кредитов на 420 млрд руб., сообщала ранее ТАСС управляющий директор «Дом.РФ» Светлана Некрасова.