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Прямая линия Путина ,  
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Путин поддержал продление программы семейной ипотеки

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Прямая линия Путина
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Пресс-конференция Путина
В настоящее время программа льготной ипотеки рассчитана до 1 июля 2024 года. Путин заявил, что поручит правительству подготовить и внести предложения по продлению «Семейной ипотеки»
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии высказался за продление программы льготной семейной ипотеки. По его словам, правительство сейчас думает в этом направлении.

«Правительство сейчас думает о том, чтобы ее (программу «Семейная ипотека». — РБК) продлить. Правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но я думаю, что лучше думать в направлении продления «Семейной ипотеки», — сказал Путин.

Путин поддержал продление программы семейной ипотеки
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Он добавил, что обязательно поручит правительству подготовить и внести предложения по этой теме. В настоящее время программа льготной ипотеки рассчитана до 1 июля 2024 года.

Минфин внес в правительство меры по «охлаждению» рынка льготной ипотеки
Финансы
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

«Семейная ипотека» доступна на территории всей страны и для всех желающих. По условиям программы, российские семьи с детьми могут получить кредит на покупку жилья по ставке до 6% на срок до 30 лет, а для жителей Дальнего Востока ставка снижена до 5%. Максимальная сумма кредита — 6 млн руб. В Москве, Санкт‑Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн руб. Первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья (в сентябре правительство повысило размер взноса с 15 до 20% по всем ипотечным программам с господдержкой).

Программой можно воспользоваться при покупке жилья на первичном рынке, сюда входят квартиры в новостройке, строящемся жилом комплексе, а также частные дома с земельными участками. Однако продавцом обязательно должно выступать юридическое лицо — застройщик. Также кредит можно использовать для строительства индивидуального жилого дома или покупки земельного участка с дальнейшим строительством на нем частного дома.

Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Владимир Гердо / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости
Фото: РБК
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Александр Казаков / РИА Новости

В начале декабря Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 30% и сократить максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей c 12 млн до 6 млн руб. «У нас очень большой идет объем выдачи ипотеки, и мы смотрим, как нам до 1 июня регулировать объем выдачи ипотеки», — говорил вице-премьер Марат Хуснуллин о позиции правительства по льготной ипотеке.

В Минстрое прогнозировали, что увеличение первоначального взноса по льготным ипотечным программам даже до 20% снизит спрос на рынке новостроек на 20%.

Банк России ранее сообщал, что во втором квартале 2023 года 71,7% от объема выданной ипотеки пришлось на российских заемщиков, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала внедрение прямых количественных ограничений на выдачу ипотечных кредитов — так называемых макропруденциальных лимитов (МПЛ). Пока у ЦБ нет такого права, для этого необходимы законодательные изменения.

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льготная ипотека Семья Валютная ипотека Прямая линия с Владимиром Путиным
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

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