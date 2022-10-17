Правительство продлило семейную ипотеку

Программа будет действовать до 1 июля 2024 года. Власти рассчитывают, что в 2023 году семейную ипотеку на общую сумму 1 трлн руб. смогут оформить более 150 тыс. семей

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Правительство по поручению президента продлевает действие семейной ипотеки до 1 июля 2024 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Ее можно будет оформить при рождении ребенка до конца следующего года.

«В следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тыс. семей, а общий объем выдачи займов, по прогнозам, составит около 1 трлн руб.», — добавил он.

Семейная ипотека появилась в 2018 году. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до конца 2022 года, но затем ее продлили до конца 2023-го.

Семейная ипотека доступна для молодых семей, у которых есть дети, в том числе усыновленные, — главное, чтобы они родились в период действия программы. Эти семьи могут приобрести жилье (квартиру в новостройке или строящемся ЖК, частный дом с земельным участком) под 6% годовых, при этом первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья. Максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области — 12 млн руб., в других регионах — 6 млн руб.

По оценкам Минфина, к 1 августа 2022 года более 372 тыс. семей, в которых ребенок родился до 31 декабря 2022 года, улучшили жилищные условия или снизили платежную нагрузку с помощью льготного кредита, а общая сумма выданных кредитов составила 1,3 трлн руб.