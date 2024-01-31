Путин попросил провести международное расследование катастрофы Ил-76
Россия настаивает на проведении международного расследования крушения российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, заявил президент Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами.
«Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование. Желающих из международных организаций нет», — сказал он.
«Официально говорю: мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ», — добавил президент.
24 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании катастрофы с российским самолетом, на борту которого находились украинские военнослужащие.
В Кремле в ответ на это отметили, что Россия согласна на международное расследование при условии, что крушение Ил-76 будут рассматривать в качестве «преступного действия киевского режима». Секретарь российского президента Дмитрий Песков также говорил, что катастрофа требует «должной мировой оценки».
Самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области утром 24 января. По данным российских властей, самолет сбили ракеты ВСУ, на его борту находилось 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, которых везли для согласованного обмена, все они погибли.
На Украине подтвердили информацию о том, что обмен военнопленными был запланирован, однако отметили, что Россия не передала сведения о деталях доставки и не уведомила о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом». Путин допустил, что ВСУ могли сбить Ил-76 по ошибке.
Следственный комитет России в связи с крушением самолета возбудил уголовное дело по статье о теракте. Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело по статье о «нарушении законов и обычаев войны».
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