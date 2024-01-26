Кремль потребовал от Запада должной оценки катастрофы Ил-76

Обстановка у места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, 24 января 2024 г. (Фото: Bai Xueq / XinHua / Global Look Press)

Катастрофа с военным самолетом Ил-76 требует должной мировой оценки, это беспрецедентные факты, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя итоги заседания Совбеза ООН, в ходе которого обсуждалось крушение Ил-76, Песков отметил: «Здесь нет решительного осуждения до сих пор, собственно, от стран Запада вот этого ужасающего террористического акта, ужасающего уничтожения самолета, который перевозил — для нас в первую очередь все-таки там были наши летчики, наши сопровождающие, погибли россияне, и погибло очень большое количество военнопленных украинских. Ни слова осуждения мы не слышали. В этом плане, конечно, нет [не удовлетворены]. Поэтому, конечно, то, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества, это беспрецедентные факты».

По его словам, украинская сторона «не первый раз уничтожает своих людей».

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