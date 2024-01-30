Джонсон заявил о чувстве вины НАТО перед Киевом за начало конфликта

НАТО испытывает чувство вины перед Киевом, так как допустил начало конфликта на Украине, заявил бывший британский премьер Борис Джонсон (2019-2022) в интервью Би-би-си, ставшем частью документального фильма. Две серии проекта опубликованы на сайте вещательной корпорации.

«В НАТО существует глубокое институциональное чувство вины. Если бы альянс выполнил то, что обещал, и украинцы действительно встали бы на путь к полноценному членству, то, весьма вероятно, [президент России Владимир] Путин не сделал бы того, что он сделал», — сказал бывший премьер.

Блок, по словам Джонсона, продолжал «вечные попытки усидеть на двух стульях сразу». Однако такая позиция оказалась «фатальной», поскольку «Путин решил: «Ага, они это не всерьез», продолжил премьер.

Говоря о визите в Киев, который он совершил в апреле 2022 года, Джонсон, отметил, что для Украины тогда было бы неправильно смириться с потерей территорий и заключить мир с Россией. «Нельзя вести переговоры с крокодилом, который уже откусил вам полноги и предлагает откусить вторую ногу», — заключил Джонсон.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 года, но пока не вступила в блок. Президент Украины Владимир Зеленский критиковал блок за неопределенность в вопросе о членстве и допускал, что страна никогда не вступит в него. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Украина не может стать членом блока, пока продолжается конфликт.

Президент России Владимир Путин называл одной из причин начала военной операции планы НАТО по расширению за счет Украины. Еще до начала операции Путин называл вопрос о членстве Украины в НАТО предрешенным, как и вероятность развертывания объектов альянса на ее территории. Он также предупреждал о риске внезапного удара по России в случае вступления Украины в блок.

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Москва предлагала США и НАТО проект гарантий безопасности, включая отказ Запада от присоединения Украины к альянсу. С 10 по 13 января 2022 года прошли три раунда переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности, однако они результатов не принесли.