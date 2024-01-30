 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Джонсон заявил о чувстве вины НАТО перед Киевом за начало конфликта

Джонсон: НАТО чувствует вину перед Киевом за начало конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

НАТО испытывает чувство вины перед Киевом, так как допустил начало конфликта на Украине, заявил бывший британский премьер Борис Джонсон (2019-2022) в интервью Би-би-си, ставшем частью документального фильма. Две серии проекта опубликованы на сайте вещательной корпорации.

«В НАТО существует глубокое институциональное чувство вины. Если бы альянс выполнил то, что обещал, и украинцы действительно встали бы на путь к полноценному членству, то, весьма вероятно, [президент России Владимир] Путин не сделал бы того, что он сделал», — сказал бывший премьер.

Джонсон назвал чушью обвинения в срыве переговоров Москвы и Киева
Политика
Борис Джонсон

Блок, по словам Джонсона, продолжал «вечные попытки усидеть на двух стульях сразу». Однако такая позиция оказалась «фатальной», поскольку «Путин решил: «Ага, они это не всерьез», продолжил премьер.

Говоря о визите в Киев, который он совершил в апреле 2022 года, Джонсон, отметил, что для Украины тогда было бы неправильно смириться с потерей территорий и заключить мир с Россией. «Нельзя вести переговоры с крокодилом, который уже откусил вам полноги и предлагает откусить вторую ногу», — заключил Джонсон.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 года, но пока не вступила в блок. Президент Украины Владимир Зеленский критиковал блок за неопределенность в вопросе о членстве и допускал, что страна никогда не вступит в него. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Украина не может стать членом блока, пока продолжается конфликт.

Президент России Владимир Путин называл одной из причин начала военной операции планы НАТО по расширению за счет Украины. Еще до начала операции Путин называл вопрос о членстве Украины в НАТО предрешенным, как и вероятность развертывания объектов альянса на ее территории. Он также предупреждал о риске внезапного удара по России в случае вступления Украины в блок.

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

Москва предлагала США и НАТО проект гарантий безопасности, включая отказ Запада от присоединения Украины к альянсу. С 10 по 13 января 2022 года прошли три раунда переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности, однако они результатов не принесли.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Теги
Персоны
Борис Джонсон Украина НАТО вина
Борис Джонсон фото

Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании
19 июня 1964 года
Материалы по теме
Генсек НАТО назвал поставки оружия на Украину путем к миру
Политика
Экс-командующий НАТО спрогнозировал начало переговоров по Украине
Политика
Эрдоган официально одобрил вступление Швеции в НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 29 янв, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 29 янв, 16:24
В Тульской области потушили пожар в здании бывшего общежития Общество, 06:49
В Совфеде предложили ограничить возможности маркетплейсов по аренде ПВЗ Бизнес, 06:40
Джонсон заявил о чувстве вины НАТО перед Киевом за начало конфликта Политика, 06:17
Politico узнала варианты ответа США на атаку их базы в Иордании Политика, 06:07
КНДР запустила крылатые ракеты в третий раз за неделю Политика, 05:42
IBM поставила ультиматум сотрудникам на удаленке, чтобы вернуть их в офис Технологии и медиа, 05:27
ТАСС сообщил, что владельца бренда «Олейна» отпустили после задержания Бизнес, 05:09
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Париж попросил ЕК не заключать соглашение с МЕРКОСУР из-за акций фермеров Политика, 04:53
К застрявшему во льдах в Охотском море танкеру прибыло спасательное судно Общество, 04:34
FT узнала о возможном провале плана ЕС подорвать экономику Венгрии Политика, 04:18
Норвегия анонсировала новые ограничения для украинских беженцев Политика, 04:02
Маск сообщил о вживлении первому человеку нейрочипа Neuralink в мозг Технологии и медиа, 03:37
В четырех областях Украины произошли взрывы Политика, 03:26
Задержанного в Таиланде Леву из «Би-2» депортируют в Израиль, а не Россию Общество, 03:06