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Военная операция на Украине ,  
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Джонсон назвал чушью обвинения в срыве переговоров Москвы и Киева

Джонсон назвал чушью обвинения в срыве мирных переговоров Москвы и Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
Обвинения в адрес Джонсона о его причастности к срыву мирных переговоров Москвы и Киева экс-премьер Британии назвал «чушью». Арахамия рассказывал о том, что на отказ Украины от переговоров в том числе повлиял совет Джонсона
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Заявления о причастности экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона к провалу мирных переговоров России и Украины в марте 2022 года являются чушью. Об этом он сам заявил The Times.

«Это не что иное, как полная чушь и российская пропаганда», — сказал политик.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в конце прошлого года, говоря об урегулировании конфликта на Украине, заявила, что Вашингтон и Лондон «руками Бориса Джонсона запретили украинскому руководству ведение переговоров с РФ». Поэтому, с ее слов, западные страны теперь не могут открыто заявить о необходимости переговоров.

В ноябре прошлого года лидер президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший на переговорах украинскую делегацию, рассказал, что на решение Киева отказаться от условий Москвы весной 2022-го повлиял в том числе совет Джонсона. «Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И «давайте будем просто воевать», — заявил он.

По словам Арахамии, ключевыми условиями для российской стороны было закрепление Украиной нейтрального статуса и отказ от вступления в НАТО. Кроме совета Джонсона на решение повлияло и недоверие к Москве, добавил он.

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Сам Арахамия также поддержал позицию Джонсона, заявив, что в феврале или марте 2022 года были невозможны мирные соглашения. По его словам, главной задачей украинской делегации было добиться прекращения огня «хотя бы на 24 или 48 часов». Заявления Джонсона, поясняет Арахамия, были сделаны в контексте консультаций с западными союзниками Украины о том, как противостоять российской стороне.

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«Ни тогда, ни сейчас никто из наших [западных] партнеров не давал Украине инструкций о том, как строить свою оборону или какие политические решения принимать. Это суверенное право украинского руководства», — приводит Times слова Арахамии.

Джонсон приезжал в Киев в начале апреля прошлого года, 9 апреля 2022 года он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Будучи тогда премьером, он пообещал предоставить Украине военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов, а также дополнительные кредитные гарантии на $500 млн по линии Всемирного банка. Позже Джонсон еще несколько раз посещал страну, в том числе и после отставки.

В комментарии The Wall Street Journal экс-премьер сообщил, что в ходе бесед с Зеленским высказывал беспокойство по поводу характера сделок с Россией. «Никто не может быть более украинским, чем украинцы, не мне говорить вам, какими могут быть ваши военные цели.но, насколько я понимаю, <...> Украина должна иметь право сохранить полный суверенитет и независимость... Мы сражаемся не напрямую, а с вами. Это украинцы сражаются и умирают. Но мы бы поддержали Украину на тысячу процентов», — приводит его слова WSJ.

Переговоры по миру на Украине начались в феврале 2022 года, наибольшего прогресса делегации достигли во время встречи в Стамбуле 29 марта того же года. Тогда были переданы письменные предложения по миру: Украина согласилась принять нейтральный статус с гарантиями безопасности (кроме территорий Крыма и Донбасса), а Россия обещала снизить военную активность на киевском и черниговском направлениях и допустила встречу президентов двух стран, когда главы МИД подпишут подготовленный мирный договор.

Президент России Владимир Путин позже говорил, что украинская сторона «выбросила» все достигнутые договоренности после отвода российских войск от Киева. Москва не раз заявляла о готовности к переговорам, но на своих условиях, отмечая, что Киеву нужно принять новые «территориальные реалии». На Украине настаивают на «формуле мира» Зеленского, а после присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России по итогам референдумов отказались от переговоров с Москвой, пока Путин является российским президентом.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Борис Джонсон переговоры Давид Арахамия Мария Захарова
Борис Джонсон фото

Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании
19 июня 1964 года
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