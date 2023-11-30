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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский не исключил, что Украина не вступит в НАТО

Владимир Зеленский: точно никто не знает, вступит ли Украина в НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
О том, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания конфликта, ранее заявлял генсек альянса Столтенберг. Гарантии невступления Украины в военный блок были одним из главных требований Москвы перед началом военной операции
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече со студентами во время поездки в Николаев высказал сомнения, что Украина когда-либо станет членом Североатлантического альянса, передает «Страна.ua».

«Как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия. Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но...» — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах членства Украины в военном блоке.

Вместе с тем Зеленский в очередной раз повторил, что Киев идет к натовским стандартам и должен сделать все, чтобы «национальная безопасность была на высшем уровне».

Также президент Украины заявил, что Киеву будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, из-за того, что местные жители долгие годы воевали против ВСУ. «Было много сепаратизма с той стороны, они воевали. Значит, что в той или иной семье в Донбассе не все вернулись», — сказал Зеленский.

ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума прошлой осенью. Киев итоги голосования не признает. Москва заявляла о готовности защищать регионы всеми средствами.

Кремль счел провокационной новую программу сотрудничества Украины и НАТО
Политика
Фото:Daniel Berehulak / Getty Images

Украина не является членом НАТО, однако стремление к членству в альянсе закреплено в Конституции страны. С июня 2020 года страна имеет особый статус сотрудничества с НАТО — партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner — EOP). Это позволяет усилить оперативную совместимость войск стран-партнеров с силами альянса, однако не подразумевает упрощенное вступление в альянс и обязательное будущее членство в нем.

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30 сентября, в день, когда Владимир Путин подписал договоры о присоединении к Российской Федерации четырех прежде украинских регионов, Зеленский объявил, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Ранее на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО не считают возможным вступление Украины в блок, пока продолжается конфликт. По его словам, первая задача альянса — поддержать Киев, вторая — предотвратить эскалацию противостояния и переход конфликта в полноценную войну между Россией и НАТО.

Вместе с этим заявлением на неделе была принята программа сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год. В нее вошли, в частности, вопросы подготовки вооруженных сил страны (ВСУ), оперативной совместности, энергетической безопасности, инноваций, киберзащиты и др. В Кремле сочли ее провокационной.

Москва неоднократно заявляла, что потенциальное членство Киева в НАТО является угрозой для России. Гарантии невступления Украины в военный блок были одним из главных требований, которые Россия выдвигала перед началом специальной военной операции.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский НАТО Военная операция на Украине Донбасс
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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