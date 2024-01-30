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Военная операция на Украине ,  
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Генсек НАТО назвал поставки оружия на Украину путем к миру

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал поставки оружия на Украину путем к миру
Сюжет
Военная операция на Украине

Поставки вооружений на Украину — это путь к достижению мира, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляция шла на Youtube-канале альянса.

«Помощь Украине — это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность стран альянса <…> Я совершенно уверен, что все союзники продолжат такую поддержку», — добавил он.

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Фото:Ольга Соколова / Global Look Press

По мнению Столтенберга, победа России на Украине может подтолкнуть другие страны к применению силы, например, Китай по отношению к Тайваню.

КНДР и Иран, по словам генсека, также способны пойти на такой шаг.

Столтенберг не раз называл поставки вооружений Киеву путем к миру, причем единственным и «кратчайшим». «Если мы хотим мирного решения путем переговоров, при котором Украина выживет как независимая демократическая страна в Европе, самый быстрый способ этого добиться — поддержать Украину», — говорил он.

Российские власти осуждают поставки западного оружия на Украину. В Кремле неоднократно подчеркивали, что военная помощь Киеву не помешает Москве достичь целей военной операции. Российская сторона настаивает, что поставки вооружений Западом затягивают конфликт и принесут Украине «больше страданий».

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