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Столтенберг заявил, что оружие является путем к миру

Медведев в ответ на слова Столтенберга вспомнил цитату из романа «1984» Оруэлла
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Stian Lysberg Solum / NTB / Reuters)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки вооружения Украине приведут к мирному урегулированию конфликта в стране. Это следует из его заявления на ежегодной конференции Конфедерации норвежских предприятий, опубликованного на сайте НАТО.

«Если мы хотим мирного решения путем переговоров, при котором Украина выживет как независимая демократическая страна в Европе, самый быстрый способ этого добиться — поддержать Украину. Оружие — это, по сути, путь к миру», — заявил Столтенберг.

Он уточнил, что «режим в Москве хочет другую Европу» — Россия стремится контролировать соседние страны и видит «в демократии и свободе угрозу», что делает государство постоянным оппонентом Запада. «Так что даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией останутся», — подчеркнул Столтенберг.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление Столтенберга цитатой британского писателя Джорджа Оруэлла из романа-антиутопии «1984». «Вот мы дожили! Столтенберг сказал, что оружие — это, по сути, путь к миру. Ведь «прошлое стерто, что стерли — забыто, ложь стала правдой», — написал Медведев в своем англоязычном Twitter-аккаунте. Ранее сегодня Медведев назвал «подарком» для НАТО выход на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного гиперзвуковыми ракетами морского базирования «Циркон».

Россия неоднократно критиковала поставки на Украину западного оружия, но заверяла, что военная помощь, оказанная Киеву, не помешает ей достичь целей военной операции. Кремль настаивает, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт и принесут Украине «больше страданий».

Теги
Персоны
Йенс Столтенберг Дмитрий Медведев поставки оружия Украина «1984»

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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