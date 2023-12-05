Госдеп США сообщил, что Россия отвергла предложение по обмену Уилана

Новое предложение об обмене заключенными США сделали России в «течение последних недель», заявили в Госдепе

Пол Уилан (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Соединенные Штаты в последние недели выдвинули России новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако Москва его отвергла. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«В течение последних недель мы выдвинули новое и существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола и Эвана, однако Россия его отвергла», — сказал он.

По словам Миллера, администрация США продолжает считать вызволение всех находящихся в местах заключения за рубежом американских граждан своим первоочередным приоритетом.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК (шпионаж). По версии следствия, Уилан работал на американские спецслужбы, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. В июне 2020 года Уилана приговорили к 16 годам строгого режима.

До задержания 53-летний Уилан работал директором по безопасности в компании — производителе запчастей для автомобилей BorgWarner, в его обязанности входил контроль безопасности в подразделениях компании «в Мичигане и по всему миру». У BorgWarner были контракты в России, Уилан часто бывал в стране с 2007 года, писала The Washington Post. Ранее Уилан работал в кадровом агентстве Kelly Services, а до этого, с 1994 года, служил в морской пехоте. Дважды (в 2004 и 2006 годах) был в Ираке, но в 2008 году был уволен из-за обвинений в воровстве.

Сам Уилан еще в октябре говорил, что разочарован скоростью переговоров по его освобождению и надеется, что про него не забудут в США «на фоне остальных геополитических событий». 29 ноября ФСИН сообщила о драке в колонии с участием Уилана. По данным ведомства, «во время ссоры на бытовой почве» между американцем и другим осужденным произошла «конфликтная ситуация», в результате которой Уилана ударили рукой по лицу. По словам источника «Интерфакса», американца ударил «осужденный из Турции на почве политических разногласий».

Сотрудники колонии прекратили драку и отправили ее участников в медицинскую часть. «При осмотре Уилана фельдшером учреждения была выявлена ссадина в подглазничной области», — рассказали в УФСИН. В тот же день посольство США в России призвало Москву «обеспечить безопасность Уилану и всем задержанным гражданам США», а также обеспечить им «справедливое обращение и надлежащую медицинскую помощь».

Корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича ФСБ задержала 30 марта в Екатеринбурге. По данным спецслужбы, журналист по заданию Вашингтона собирал данные об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Лефортовский суд арестовал журналиста до конца мая. Ему грозит от десяти до 20 лет лишения свободы.

В WSJ обвинения против журналиста отвергли, заявив, что Гершкович не имеет отношения к шпионской деятельности. Редакция призвала выслать из США посла России и всех российских журналистов. Тем не менее Байден пока исключил высылку, призвав освободить Гершковича.