Нарышкин заявил, что Россия не откажется от целей военной операции

Россия не откажется от целей военной операции на Украине, несмотря на «воинственные» заявления со стороны западных стран, заявил «РИА Новости» директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, заявления о том, что Россия планирует напасть на НАТО, являются частью информационной войны и делаются властями западных стран для того, чтобы оправдать «гибридную агрессию» против России и запугать ее перспективой открытого вооруженного конфликта с альянсом.

«Западники подчеркивают свою воинственность, свою мобилизационную готовность в надежде повлиять на Россию, с тем, чтобы Россия, политическое руководство Российской Федерации отказалось от своих планов, от планов и целей специальной военной операции», — сказал Нарышкин. «Но ни Россия, ни руководство Российской Федерации от своих целей не откажутся», — подчеркнул он.

Президент Владимир Путин, объявляя о начале военной операции, назвал ее целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей». Спустя полгода, в сентябре 2022-го, президент заявил, что целью специальной военной операции также является ликвидация «антироссийского анклава», который, по его мнению, создается на Украине. В июле 2023 года Путин отметил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер, но могут меняться исходя из текущей ситуации.

Bild в январе со ссылкой на секретный документ бундесвера сообщил, что в Германии рассматривают возможный сценарий, при котором Россия начнет войну с НАТО. Согласно этому сценарию, летом 2024 года, после успешного наступления на Украине, Россия начнет «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад. Кульминацией же станет размещение сотен тысяч солдат НАТО и «неминуемое начало войны» летом 2025 года.

Позднее глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что власти стран — членов альянса и их гражданское население должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Российская сторона не раз отвергала планы войны с НАТО. Путин говорил о нежелании столкновения с альянсом. В декабре он назвал «полной чушью» предупреждение президента США Джо Байдена об угрозе нападения России на альянс в случае победы на Украине.