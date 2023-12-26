Шойгу заявил о достижении главной цели спецоперации в 2023 году

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы России выполнили главную задачу уходящего 2023 года, сорвав контрнаступление ВСУ. Об этом заявил министр Сергей Шойгу на итоговом селекторном совещании оборонного ведомства.

«Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена», — цитирует ТАСС министра обороны.

19 декабря президент Владимир Путин заявил, что российские войска удерживают инициативу в боевых действиях на Украине, в то время как ВСУ несут тяжелые потери и растрачивают резервы. В начале осени глава государства заявлял о провале контрнаступления украинской армии, которое началось в июне.

1 декабря Шойгу сообщил, что с начала контрнаступательной операции ВСУ потеряли 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц техники. «Тотальная мобилизация» на Украине и поставки западных вооружений не изменили расстановку сил, отметил тогда министр.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press, что контрнаступление не достигло желаемых результатов. Вместе с тем украинский лидер выразил удовлетворенность тем, что, по его словам, ВСУ не отступают.

В ноябре о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик, сообщал главком ВСУ Валерий Залужный. Тогда он отметил преимущество России в авиации, ракетном вооружении, боеприпасах и средствах радиоэлектронной борьбы, а также заявил о риске перехода к позиционным боям, которые растянутся на годы.