Bild узнал о подготовке в Берлине к сценарию войны России и НАТО

В Германии рассматривают сценарий, при котором Россия начнет «скрытую, а затем открытую» атаку на Запад, что приведет к войне с НАТО. Власти России подчеркивали, что у Москвы нет резонов воевать с альянсом, она не угрожает Европе

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В Германии рассматривают возможный сценарий, при котором Россия атакует восточный фланг НАТО в 2025 году, сообщает Bild. Издание ссылается на секретный документ бундесвера, в котором изложен возможный «Путь к конфликту» между Россией и Североатлантическим альянсом.

В сценарии возможные действия России и Запада описываются месяц за месяцем; кульминацией издание называет размещение сотен тысяч солдат НАТО и «неминуемое начало войны» летом 2025 года. Bild отмечает при этом, что в своем материале приводит не полные данные о численности и передвижениях войск НАТО по соображениям безопасности.

Согласно документу, в июле 2024 года, после успешного наступления на Украине, Россия начнет «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад. Она будет включать кибератаки и «другие формы гибридной войны», главным образом в странах Балтии, утверждает Bild. Затем, пишет издание, произойдут столкновения, после чего Россия начнет масштабные учения с Белоруссией. Ситуация может обостриться в октябре, если Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград.

В декабре 2024 года, пишет Bild, в Сувалкском коридоре (перешеек протяженностью около 100 км между территориями Белоруссии и Калининградской области, который фактически проходит по границе Польши и Литвы, отделяя страны Балтии от остальных членов НАТО) произойдет искусственно спровоцированный «пограничный конфликт», который приведет к беспорядкам и жертвам. Затем, полагают в бундесвере, на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН Россия обвинит Запад в подготовке нападения на страну.

В январе 2025-го на заседании Совета НАТО Польша и страны Балтии сообщат о растущей угрозе со стороны России. В мае 2025 года НАТО примет решение о мерах сдерживания: на восточный фланг перебросят 300 тыс. военных, в том числе 30 тыс. солдат бундесвера. Вопрос о том, удастся ли в итоге сдержать Россию, остается в сценарии открытым, пишет Bild.

В декабре начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман заявил, что «Европе необходимо срочно подготовиться» к потенциальному конфликту с Россией. По словам Хофмана, прямой угрозы Брюсселю нет, но есть риск для стран Балтии и Молдавии. Позднее на необходимость быть готовым к возможному конфликту указал командующий армией Нидерландов генерал-лейтенант Мартин о Вейнен, заявив, что у страны должно быть «достаточно средств сдерживания» возможного противника. Вероятность войны допустили и власти Швеции, которая пока не входит в НАТО.

Российская сторона не раз отвергала планы войны с НАТО. Президент Владимир Путин говорил о нежелании столкновения с альянсом. Он отмечал, что конфликт на Украине связан с «созданием угроз безопасности России со стороны США и НАТО», которые при этом отказываются от переговоров. В декабре 2023 года Путин назвал «полной чушью» предупреждение президента США Джо Байдена об угрозе нападения России на альянс в случае победы на Украине. «У России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО, подчеркивал Путин, отмечая, что Москва заинтересована в развитии отношений.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что не Россия угрожает Европе, а наоборот: ЕС, будучи «подконтрольным Соединенным Штатам Америки континентом», участвует в НАТО, «который двигается со всей своей военной мощью к нашим границам».

