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Дело инстаблогеров ,  
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Сбербанк обратится в суд с заявлением о банкротстве мужа Блиновской

Сбербанк решил обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа Блиновской
Сюжет
Дело инстаблогеров

Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о признании банкротом мужа блогера Елены Блиновской Алексея, следует из сообщения, опубликованного на «Федресурсе»

«Сбербанк России» <...> уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Блиновского Алексея Владимировича», — говорится в сообщении.

В мае 2023 года Блиновскому предъявили те же обвинения, что и его жене, — в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере.

Блиновская не признала вину по новым обвинениям
Общество
Елена Блиновская

Для Алексея Блиновского избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в частности на пользование интернетом. Его жена находилась под домашним арестом с 28 апреля, в январе 2024 года суд отправил ее в СИЗО за нарушения условий избранной меры пресечения.

По версии следствия, в 2019–2021 годах Блиновская не уплатила НДС и НДФЛ на сумму 918 млн руб. Блогер платила налоги по упрощенной схеме как индивидуальный предприниматель, что предполагает доход в размере не более 150 млн руб. в год. Доход Блиновской при этом был гораздо больше указанной суммы.

Алексея Блиновского следствие считает соучастником жены. Он вину не признает.

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Адвокат Наталия Сальникова сообщала, что по делу были арестованы активы супругов на 64 млрд руб.

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Теги
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