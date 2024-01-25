Сбербанк решил обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа Блиновской

Сбербанк обратится в суд с заявлением о банкротстве мужа Блиновской

Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о признании банкротом мужа блогера Елены Блиновской Алексея, следует из сообщения, опубликованного на «Федресурсе»

«Сбербанк России» <...> уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Блиновского Алексея Владимировича», — говорится в сообщении.

В мае 2023 года Блиновскому предъявили те же обвинения, что и его жене, — в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере.

Для Алексея Блиновского избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в частности на пользование интернетом. Его жена находилась под домашним арестом с 28 апреля, в январе 2024 года суд отправил ее в СИЗО за нарушения условий избранной меры пресечения.

По версии следствия, в 2019–2021 годах Блиновская не уплатила НДС и НДФЛ на сумму 918 млн руб. Блогер платила налоги по упрощенной схеме как индивидуальный предприниматель, что предполагает доход в размере не более 150 млн руб. в год. Доход Блиновской при этом был гораздо больше указанной суммы.

Алексея Блиновского следствие считает соучастником жены. Он вину не признает.

Адвокат Наталия Сальникова сообщала, что по делу были арестованы активы супругов на 64 млрд руб.