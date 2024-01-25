Politico узнала об опасениях ЕС использовать активы России для Украины

Некоторые страны Евросоюза опасаются ответных мер со стороны России в случае использования доходов от ее замороженных активов для помощи Украине, пишет Politico со ссылкой на официальные лица и дипломатов ЕС.

По информации издания, часть европейских стран настороженно относятся к предложению Еврокомиссии (ЕК) использовать доходы от замороженных суверенных активов России в интересах Украины. Помимо ответных мер их беспокоят возможные юридические проблемы, отмечает Politico.

Издание пишет, что после обсуждения страны ЕС, вероятно, согласятся лишь «на первый шаг» — разделить прибыль от активов.

16 января вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем сообщил, что в Евросоюзе началась «техническая работа» по реализации предложения ЕК об использовании доходов от российских активов для помощи Украине.

Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников Евросоюза писал, что ЕС вряд ли пойдут на конфискацию замороженных активов России. «Конфискации капитала российских активов не произойдет. Между странами — членами ЕС нет соглашения по этому поводу», — заявил высокопоставленный источник агентства, знакомый с ходом переговоров. По информации Reuters, европейские чиновники считают, что такие меры несут слишком много юридических рисков.

Президент Владимир Путин говорил, что действия Запада с российскими активами схожи с воровством. В МИДе также отмечали, что любые меры, которые Запад решит применить к заблокированным активам, будут представлять собой «воровство российского имущества».

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Россия в ответ на планы ЕС готовится к юридическим процедурам, которые помешают конфисковать активы Центробанка. По словам собеседников агентства, несмотря на то, что в России такие меры со стороны Запада сочли маловероятными, ЦБ «сейчас близок к соглашению» с международными юридическими фирмами для представления интересов страны в случае судебного разбирательства.