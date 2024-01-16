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Война санкций ,  
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ЕС начал «техническую работу» по передаче Киеву доходов от активов России

В ЕС начали «техническую работу» по передаче Украине доходов от активов России
Сюжет
Война санкций
Страны ЕС приступили к «технической работе» по использованию доходов от активов России, сообщил вице-премьер Бельгии, в юрисдикции которой заморожена большая часть этих средств. Путин сравнивал действия Запада с воровством
Винсент ван Петегем
Винсент ван Петегем (Фото: Olivier Matthys / EPA / ТАСС)

В ЕС началась «техническая работа» по реализации предложения Еврокомиссии (ЕК) по использованию доходов от замороженных суверенных активов России в интересах Украины, сообщил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем на пресс-конференции по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС.

«Министры обсудили замороженные российские активы. Мы проанализировали поступившие в декабре предложения Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС и подтвердили наше твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе. Работа на техническом уровне уже началась, и мы намерены достичь скорого прогресса», — сказал он.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Российский Минфин в прошлом году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.

Большая часть этих активов находится в бельгийской Euroclear (входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них группа только за девять месяцев прошлого года заработала около €3 млрд.

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Финансы
Вид на Киев

На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. В декабре прошлого года ЕК утвердила механизм, который предусматривает использование налогов на доходы (windfall tax) от замороженных российских активов для помощи Украине.

Как писал Bloomberg со ссылкой на документ EК, разработанный странами Евросоюза механизм по использованию windfall tax включает следующие шаги:

  • «Шаг 0» — определение, к каким замороженным средствам будет применяться эта мера;
  • «Шаг 1» — определение действий, которые должны будут предпринять центральные депозитарии ценных бумаг, управляющие этими средствами;
  • «Шаг 2» плана предусматривает перевод чистых доходов, полученных от замороженных средств, в бюджет ЕС на 2024–2027 годы.
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«После вычета расходов и национальных налогов полученная прибыль будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками. Это сделает возможным их перевод и зачисление в бюджет ЕС в пользу Украины на более позднем этапе», — говорилось в документе.

В Евросоюзе, как писал Bloomberg, идею о введении налога на прибыль от замороженных российских активов начали обсуждать в сентябре. Financial Times (FT) ранее сообщала, что с помощью этого механизма ЕК намерена собрать до €15 млрд, чтобы финансировать помощь Украине.

Президент Владимир Путин отмечал, что действия Запада с российскими активами схожи с воровством и оно «никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что легитимизация конфискации российских активов в любом случае будет незаконным решением.

На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Россия уже готовится к юридическим процедурам, чтобы помешать попыткам США или ЕС конфисковать свои активы. По словам собеседников агентства, российский Центробанк «сейчас близок к соглашению» с международными юридическими фирмами для представления интересов страны в случае судебного разбирательства.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Бельгия российские активы Военная операция на Украине санкции международные резервы
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