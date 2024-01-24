Комитет сената США поддержал законопроект о передаче активов России Киеву

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Комитет по иностранным делам сената США поддержал законопроект, предусматривающий передачу страной Украине конфискованных российских активов, передает Reuters.

Документ поддержали 20 парламентариев, один проголосовал против, пишет агентство. Ранее его поддержал профильный комитет палаты представителей.

Законопроектом предлагается «разрешить государственному секретарю США предоставить дополнительную помощь Украине с использованием активов, конфискованных у Центробанка Российской Федерации, а также других суверенных активов Российской Федерации».

В нем отмечается, что «любые усилия США по конфискации и передаче российских суверенных активов должны предприниматься совместно с международными союзниками и партнерами в рамках скоординированных многосторонних усилий», в том числе с «Большой семеркой» (G7, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), Евросоюзом, Австралией и другими странами, где находятся российские суверенные активы.

Чтобы законопроект был принят, его должны одобрить обе палаты конгресса в полном составе, а затем подписать президент США Джо Байден.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Российский Минфин в прошлом году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд. Как отмечает Reuters, в США заморожены активы на $5–6 млрд от этой суммы.

Российские власти называют блокировку активов за рубежом незаконной, в Кремле заявили, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством».

Одобрив законопроект, позволяющий конфисковать российские активы и передать их Киеву, Вашингтон сделал шаг к подрыву доверия инвесторов, считают в Кремле. Поддерживая решение об изъятии активов России, США хотят оказать давление на страны Европы, поскольку основные российские средства находятся именно там, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.