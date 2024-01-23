Песков назвал очень непростым положение Зеленского с помощью и снарядами

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Страны Запада перестали финансово поддерживать Украину, у них не хватает снарядов для снабжения украинской армии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский находится в очень непростом положении, ему перестали давать деньги, для него за границей не хватает снарядов, внутри [страны] у него неспокойно, много недовольных», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

В январе ряд украинских политиков и бизнесменов раскритиковали политику Зеленского и его решения на посту президента. Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что Зеленский умер как политическая фигура и ему не стоит надеяться на второй срок из-за молчания по поводу законопроекта о мобилизации. Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что страна движется в сторону автократии. Так, по его мнению, выступающие с критикой главы государства журналисты сталкиваются с давлением.

Депутат Верховной рады, экс-губернатор Донецкой области Украины (в 2014 году) Сергей Тарута назвал Зеленского некомпетентным. Он добавил, что западные страны также виноваты в проблемах украинской армии, поскольку они оказывали давление, призывая к контрнаступлению, которое не привело к положительным результатам.

Координатор Белого дома США по нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что Вашингтон прекратил поставку оружия и военной техники Киеву в связи с исчерпанием средств от конгресса на эти цели. В конце декабря 2023 года США выделили Украине последний пакет помощи на $250 млн. Американский президент Джо Байден просил выделить новое финансирование, но конгресс еще не согласовал это решение.