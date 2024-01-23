 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков назвал очень непростым положение Зеленского с помощью и снарядами

Песков: западные партнеры перестали давать Украине снаряды и финансовую помощь
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Страны Запада перестали финансово поддерживать Украину, у них не хватает снарядов для снабжения украинской армии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский находится в очень непростом положении, ему перестали давать деньги, для него за границей не хватает снарядов, внутри [страны] у него неспокойно, много недовольных», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

В январе ряд украинских политиков и бизнесменов раскритиковали политику Зеленского и его решения на посту президента. Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что Зеленский умер как политическая фигура и ему не стоит надеяться на второй срок из-за молчания по поводу законопроекта о мобилизации. Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что страна движется в сторону автократии. Так, по его мнению, выступающие с критикой главы государства журналисты сталкиваются с давлением.

Зеленский назвал последствия усталости Украины от конфликта
Политика
Владимир Зеленский

Депутат Верховной рады, экс-губернатор Донецкой области Украины (в 2014 году) Сергей Тарута назвал Зеленского некомпетентным. Он добавил, что западные страны также виноваты в проблемах украинской армии, поскольку они оказывали давление, призывая к контрнаступлению, которое не привело к положительным результатам.

Координатор Белого дома США по нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что Вашингтон прекратил поставку оружия и военной техники Киеву в связи с исчерпанием средств от конгресса на эти цели. В конце декабря 2023 года США выделили Украине последний пакет помощи на $250 млн. Американский президент Джо Байден просил выделить новое финансирование, но конгресс еще не согласовал это решение.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Зеленский Украина военная помощь
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Кремль отказался считать удары по Украине «ответом за Донецк»
Политика
Медведев назвал украинцев русскими после указа Зеленского о землях России
Политика
Зеленский издал указ об «исторически населенных украинцами» землях России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 95,83 (-0,06) Инвестиции, 16:58 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 87,92 (-0,05) Инвестиции, 16:58
Бельгия передаст Украине доходы от замороженных активов России Политика, 19:31
В Пхеньяне снесли «Арку Воссоединения» Северной Кореи с Южной Политика, 19:25
Путин дал старт Году семьи на выставке «Россия» Общество, 19:09
Депутат Матвеев ответил Кадырову словами «мне не стыдно извиниться» Политика, 19:03
Россиянин попал под санкции США за кражу медданных 10 млн австралийцев Политика, 19:00
В Госдуму внесли законопроект о выплатах супругам за длительный брак Общество, 18:51
Лавров встретился с исключившим мир на Украине без слова России министром Политика, 18:49
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Криштиану Роналду извинился за отмену матча с китайским клубом Слуцкого Спорт, 18:48
Стрелки Часов Судного дня оставили на 90 секундах до полуночи Политика, 18:47
Трех российских легкоатлетов выгнали со сборов за неявку на построение Спорт, 18:45
Дрон-камикадзе влетел в жилой дом в хуторе Лозовая Рудка Политика, 18:29
Отказ Китая от новых норм регулирования поддержал акции игровых компаний Инвестиции, 18:28
Путин пообещал подумать над льготной ипотекой на вторичном рынке Недвижимость, 18:23
Отбывший дисквалификацию за кокаин рекордсмен ЦСКА вернулся в клуб Спорт, 18:21