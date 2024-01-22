 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кличко раскритиковал украинские власти словами про автократию

Кличко раскритиковал политику на Украине, увидев движение к автократии
Сюжет
Военная операция на Украине
Кличко считает, что Украина движется к автократии вместо демократии. Он отметил, что украинские телеканалы транслируют телемарафон с «одной информацией», увидев в этом попытку централизовать СМИ
Фото: Zuma Press / Global Look Press
Фото: Zuma Press / Global Look Press

Политический режим на Украине движется в сторону автократии, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

«То, что мы видим прямо сейчас, я не могу назвать демократией. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом. За этим стоит желание некоторых людей — я не могу назвать их имен, — но они хотят, чтобы все было централизовано, и именно поэтому я вижу централизованные СМИ и телевидение в Украине, и они также пытаются централизовать власть, построить вертикаль», — сказал он.

По словам Кличко, новостной телемарафон, который транслируют все телеканалы Украины, оставляет мало места для несогласных голосов, в то время как выступающие с критикой президента Владимира Зеленского журналисты сталкиваются с давлением. Кроме того, более 200 мэров и глав общин с начала российской военной операции на Украине были заменены военными руководителями, добавил киевский мэр.

Он отметил, что местные власти должны выбираться населением, а не назначаться «сверху». Globe and Mail пишет, что обе меры были предприняты в соответствии с введенным в стране военным положением.

На вопрос о том, отказывали ли ему в выступлении в эфире телемарафона, Кличко ответил не сразу и не напрямую: «Мы видим реальное стремление представить только одну информацию, которую они пытаются контролировать. Объективная, правдивая информация очень важна для общества, и монополия на информацию, я думаю, нехороша».

В то же время, со слов мэра украинской столицы, он делился опасениями с западными послами в Киеве, и некоторые из них разделяют его позицию.

Кличко призвал не расценивать его заявления как нападение. «Пожалуйста, воспринимайте критику как помощь, которая показывает вам, где вы можете стать лучше и устранить проблемы. Критика — это не агрессивная деятельность, это помогает не совершать ошибок», — сказал он, подчеркнув, что Украина хочет стать «частью демократического мира».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Кличко задался вопросом о существовании Украины
Политика
Виталий Кличко

Кличко не впервые конфликтует с руководством Украины, причиной одного из инцидентов стала гибель людей, которые не смогли попасть в закрытое бомбоубежище в Киеве летом 2023-го. После этого «Страна.ua» писала о совещаниях в офисе Зеленского по вопросу отставки Кличко. Президент Украины тогда заявил, что ответственность за произошедшее понесут все виновные, и в конце выступления добавил, что «может быть нокаут». Однако Кличко получил выговор, были уволены главы администраций нескольких киевских районов.

Кличко затем спрашивали о его президентских амбициях, на что он ответил: «Вот ты начинаешь задавать такие вопросы, Владимир Александрович [Зеленский] начинает нервничать, а у меня потом начинаются обыски после таких вот вопросов по президентству».

В начале декабря мэр Киева заявил, что Зеленский «расплачивается за свои ошибки», говоря о снижении рейтинга украинского президента и повышении популярности армии. Кличко поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, который назвал ситуацию в конфликте тупиковой. Мэр Киева заявил, что генерал сказал правду, но люди не хотят ее слышать. «Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам. Но ты не можешь делать это вечно. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за его конкретные слова — несправедливо», — сказал Кличко.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео

Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото

«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Виталий Кличко Владимир Зеленский автократия
Материалы по теме
Кличко не исключил своего участия в президентских выборах
Политика
«Страна» узнала о будущем Кличко в сценариях смены руководства Киева
Политика
Кличко предупредил Зеленского о расплате за совершенные ошибки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
Учредителю «Академии частного инвестора» запросили срок за мошенничество Бизнес, 04:01
Кличко раскритиковал украинские власти словами про автократию Политика, 03:32
Израиль раскритиковал МИД России за упоминание Холокоста Политика, 03:29
Юристы объяснили решение ВС о конфискации имущества супругов осужденных Общество, 03:00
Трамп назвал честью поддержку вышедшего из предвыборной гонки Десантиса Политика, 02:59
WSJ узнала о новом плане ЕС по помощи Украине на €20 млрд Политика, 02:33
Беспилотники атаковали военные базы США в Сирии Политика, 02:13
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке Политика, 01:44
Умер актер «Джентльмен-шоу» и сценарист «Голых и смешных» Евгений Хаит Общество, 01:12
ЕС определит «последствия» для Израиля за отказ от мирного плана по Газе Политика, 01:11
Девять человек госпитализировали с отравлением угарным газом в Дагестане Общество, 00:45
Движение к КПП «Верхний Ларс» закрыли для грузовиков из-за непогоды Общество, 00:14
Генпрокуратура поддержала идею уточнить замену штрафа на предупреждение Общество, 00:01
Президент Финляндии призвал не давать двойное гражданство россиянам Политика, 21 янв, 23:48