Кличко раскритиковал украинские власти словами про автократию

Кличко считает, что Украина движется к автократии вместо демократии. Он отметил, что украинские телеканалы транслируют телемарафон с «одной информацией», увидев в этом попытку централизовать СМИ

Фото: Zuma Press / Global Look Press

Политический режим на Украине движется в сторону автократии, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

«То, что мы видим прямо сейчас, я не могу назвать демократией. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом. За этим стоит желание некоторых людей — я не могу назвать их имен, — но они хотят, чтобы все было централизовано, и именно поэтому я вижу централизованные СМИ и телевидение в Украине, и они также пытаются централизовать власть, построить вертикаль», — сказал он.

По словам Кличко, новостной телемарафон, который транслируют все телеканалы Украины, оставляет мало места для несогласных голосов, в то время как выступающие с критикой президента Владимира Зеленского журналисты сталкиваются с давлением. Кроме того, более 200 мэров и глав общин с начала российской военной операции на Украине были заменены военными руководителями, добавил киевский мэр.

Он отметил, что местные власти должны выбираться населением, а не назначаться «сверху». Globe and Mail пишет, что обе меры были предприняты в соответствии с введенным в стране военным положением.

На вопрос о том, отказывали ли ему в выступлении в эфире телемарафона, Кличко ответил не сразу и не напрямую: «Мы видим реальное стремление представить только одну информацию, которую они пытаются контролировать. Объективная, правдивая информация очень важна для общества, и монополия на информацию, я думаю, нехороша».

В то же время, со слов мэра украинской столицы, он делился опасениями с западными послами в Киеве, и некоторые из них разделяют его позицию.

Кличко призвал не расценивать его заявления как нападение. «Пожалуйста, воспринимайте критику как помощь, которая показывает вам, где вы можете стать лучше и устранить проблемы. Критика — это не агрессивная деятельность, это помогает не совершать ошибок», — сказал он, подчеркнув, что Украина хочет стать «частью демократического мира».

Кличко не впервые конфликтует с руководством Украины, причиной одного из инцидентов стала гибель людей, которые не смогли попасть в закрытое бомбоубежище в Киеве летом 2023-го. После этого «Страна.ua» писала о совещаниях в офисе Зеленского по вопросу отставки Кличко. Президент Украины тогда заявил, что ответственность за произошедшее понесут все виновные, и в конце выступления добавил, что «может быть нокаут». Однако Кличко получил выговор, были уволены главы администраций нескольких киевских районов.

Кличко затем спрашивали о его президентских амбициях, на что он ответил: «Вот ты начинаешь задавать такие вопросы, Владимир Александрович [Зеленский] начинает нервничать, а у меня потом начинаются обыски после таких вот вопросов по президентству».

В начале декабря мэр Киева заявил, что Зеленский «расплачивается за свои ошибки», говоря о снижении рейтинга украинского президента и повышении популярности армии. Кличко поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, который назвал ситуацию в конфликте тупиковой. Мэр Киева заявил, что генерал сказал правду, но люди не хотят ее слышать. «Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам. Но ты не можешь делать это вечно. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за его конкретные слова — несправедливо», — сказал Кличко.