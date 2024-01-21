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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал последствия усталости Украины от конфликта

Зеленский: Украина не может позволить себе усталость от конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский считает, что Украина не имеет права на усталость от конфликта. Он также счел законопроект о мобилизации «умным и справедливым». Российские власти заявляли о готовности к переговорам на условиях Москвы
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его страна не имеет права на усталость от боевых действий, потому что в противном случае «потеряет то, что имеет». Такое заявление он сделал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News, которое было опубликовано на его странице в телеграм-канале.

«Можно себе позволить устать вечером [после работы], но утром придется защищать государство, бороться за него, если мы хотим его сохранить», — сказал Зеленский.

Его также попросили прокомментировать новый законопроект о мобилизации. Зеленский назвал его «умным и справедливым». «Для военных это нужно. Нельзя сказать: ну, им хватит этой армии. Это нечестно, несправедливо. Вся история о мобилизации — это вопрос справедливости. Кому справедливо отдохнуть. Несправедливо игнорировать, когда кто-то за тебя погибает. Справедливо, что человек должен знать, куда он идет и на сколько», — отметил президент Украины.

Зеленский отметил, что в случае нехватки людей на поле боя государство обязано воспользоваться военным инструментом в виде мобилизации. При этом он подчеркнул, что это не означает быструю отправку мобилизованных на линию соприкосновения, «потому что это не мясо».

«Люди должны пройти военное обучение, получить достаточное обеспечение и определенный срок службы», — считает Зеленский. Он также предположил, что в ходе мобилизации, вероятно, призовут менее 500 тыс. человек.

«Я пока не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек. Не потому, что мне хочется кому-то понравиться, а потому что это — люди, жизнь», — отметил он.

Ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил о невозможности продолжать вести боевые действия с Россией без проведения дополнительной мобилизации. Он назвал ощутимой нехватку военнослужащих.

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На Украине всеобщая мобилизация была объявлена в феврале 2022 года после начала военной операции Россией. В декабре 2023 года Зеленский сообщал о запросе военных на проведение дополнительного призыва в армию 500 тыс. человек. Главком ВСУ Валерий Залужный позже говорил, что военные не подавали запросов на мобилизацию с конкретным числом.

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Президент России Владимир Путин считает, что Запад решил вести конфликт с Москвой «до последнего украинца», и предупредил, что мобилизационный резерв Украины не безграничен. Также Путин неоднократно заявлял, что украинское контрнаступление летом 2023 года полностью провалилось.

Российская сторона несколько раз заявляла о готовности к переговорам с Украиной, но на условиях Москвы. В Кремле в том числе называли предпочтительным дипломатическое урегулирование конфликта.

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