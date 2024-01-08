Депутат Рады Костенко заявил о политической смерти Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский умер как политическая фигура и ему не стоит надеяться на второй срок, заявил секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ, депутат от фракции «Голос» Роман Костенко в эфире «Радио NV».

Депутат раскритиковал украинского лидера за молчание относительно законопроекта о новых правилах мобилизации. Костенко отметил, что Зеленский «должен понять для себя, что он уже никогда не будет президентом».

«Это только один срок, который у него есть — он его должен использовать по максимуму для того, чтобы сохранить страну. <...> Политически он уже умер. И сейчас все то, что у него есть — доверие людей, рейтинги», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что как только Зеленский начнет принимать решения для защиты страны, а не переизбрания на второй срок, «мы поймем, что у нас есть шанс». Он обвинил президента в перекладывании ответственности на Верховную раду за новый законопроект о мобилизации.

Фракция «Голос», к которой принадлежит Костенко, занимает десять мест в Верховной раде: три в одномандатных округах и семь в многомандатных.

Зеленский 24 февраля 2022 года ввел на Украине военное положение, на следующий день он объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Впоследствии военное положение и всеобщую мобилизацию не раз продлевали.

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Кабинет министров Украины 25 декабря 2023 года внес в Раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы». Документ предусматривает введение электронных повесток, ограничения для тех, кто вовремя не явился в воинские части, и другие меры.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что законопроект изменят и доработают, а после вынесут на голосование в Раду.