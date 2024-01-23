Тарута заявил о некомпетентности Зеленского

Сергей Тарута, бизнесмен из Донбасса, глава Донецкой области в 2014-м и ныне депутат Рады, раскритиковал Зеленского, а также Запад, который «давил» на Украину для проведения наступления, не увенчавшегося успехом

Сергей Тарута (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

Депутат Верховной рады, бывший губернатор Донецкой области Украины (в 2014 году) и бизнесмен Сергей Тарута назвал президента страны Владимира Зеленского некомпетентным, пишет El Mundo. В материале газеты в целом идет речь о сложной ситуации для Киева на фронте.

«Ни один президент не продемонстрировал такого уровня некомпетентности», — сказал он.

При этом Тарута заявил и о вине Запада в проблемах украинской армии, в частности о неуспехе контрнаступления, которое, как считает, было начато под давлением западных стран без авиации, без достаточного количества боеприпасов и без шансов на успех.

«Мне жаль это говорить, но ответственность ложится в основном на плечи Запада. Проблема в том, что мы заплатили жизнями, а им остается беспокоиться только о рейтингах», — отметил он.

Тарута — уроженец Донецкой области, он учился в Мариуполе и работал на заводе «Азовсталь». Был основателем корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ее активы — металлургические заводы). Входил в число самых богатых украинцев по версии Forbes (в 2007-м его состояние оценивалось в $2 млрд). В 2014-м издание «Фокус» писало, что состояние Таруты — $593 млн. Возглавлял регион с марта по октябрь 2014-го. В том же году стал депутатом Верховной рады как самовыдвиженец. В 2019-м избрался вновь, входит во фракцию «Батькивщина» (ее лидер — экс-премьер Юлия Тимошенко).

Наступление ВСУ началось в первые дни июня. Президент Владимир Путин не раз называл его провальным. Министр обороны Сергей Шойгу говорил в декабре, что за время него украинские силы потеряли 159 тыс. человек и при этом не смогли преодолеть тактическую зону обороны российской армии. Общие потери Киева с начала конфликта Шойгу оценил в 383 тыс. человек.