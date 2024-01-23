В Белом доме назвали ближайшие месяцы «критическими» для Украины

Ближайшая пара месяцев будет иметь критическое значение для Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге. Трансляция шла на Youtube-канале американской администрации.

Говоря о перспективах выделения Вашингтоном дополнительных средств для оказания помощи Киеву, Кирби отметил, что «ближайшие пара месяцев будут критическими для Украины».

«Если вы считаете, что бои прекратятся из-за того, что идет снег, то подумайте еще раз», — сказал он. По его словам, украинские военные вынуждены делать «трудный выбор», какое оружие применять, так как «они не знают, когда будет следующая поставка».

Конгресс США с конца сентября 2023 года не может согласовать пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых $61 млрд предназначается на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Республиканцы блокировали выделение этих средств, призывая уделить большее внимание защите границ США. Россия осуждает военную и финансовую помощь Украине.

В Белом доме не раз заявляли, что США должны продолжать поддержку Украины. NBC News писал 20 января со ссылкой на источники, что члены кабинета президента США Джо Байдена допустили поражение Украины в конфликте с Россией в ближайшее время без помощи США.

По словам источников телеканала, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на встрече с лидерами конгресса сообщили, что без дополнительной финансовой поддержки Украины Россия сможет победить в течение нескольких недель или месяцев.

Со слов Салливана и Хейнс, которые привели источники, Киев исчерпает боеприпасы для ПВО и артиллерии в ближайшие недели, а в целом положение Украины будет усложняться в течение ближайшего года.

Кирби 11 января сообщил о прекращении поставок оружия и военной техники Киеву в связи с исчерпанием денежных средств от конгресса на эти цели. Последний пакет помощи на $250 млн США выделили Украине в декабре 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что без поддержки Запада украинские военные начнут отступать. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба в свою очередь, отмечал, что военные будут «сражаться лопатами», если у них закончится оружие западного производства, потому что «на карту поставлено существование нации».