В Белом доме предрекли поражение Украины без помощи США

Помощники президента США Джо Байдена по национальной безопасности заявили законодателям, что Россия может выиграть в течение нескольких недель, если конгресс не даст разрешение на выделение средств на помощь Украине. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По словам президента по национальной безопасности Джейка Салливана и директора Национальной разведки США Эврил Хейнс на встрече Байдена с лидерами конгресса по вопросам иммиграции и помощи Украине сообщили, что без дополнительной финансовой поддержки Украины, Россия сможет победить в течение нескольких недель или месяцев.

На встрече также обозначили сроки, когда ресурсы Киева закончатся, и обсудили текущую обстановку в зоне военных действий.

По словам источников, помощники президента сообщили конгрессу, что отсутствие помощи затронет гораздо больше, чем только Украину, и может побудить другие страны, которые полагаются на США, включая Японию и Южную Корею, переосмыслить свои отношение с Вашингтоном.

Конгресс США с конца сентября 2023 года не может согласовать пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых $61 млрд предназначается на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Республиканцы блокировали выделение этих средств, призывая уделить большее внимание защите границ США. Россия осуждает военную и финансовую помощь Украине.

Представители администрации президента США также отметили сдержанность в поведении Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе по сравнению с его предыдущими выступлениями.

«По словам одного из представителей администрации Байдена, этот сдвиг ими приветствуется, поскольку некоторые чиновники считают, что Зеленский в прошлом переигрывал, оказывая слишком сильное давление на Конгресс», — передает NBC News.

Всемирный экономический форум будет проходил в швейцарском Давосе с 15 по 19 января. Российская делегация в 2022 году не участвовала в нем впервые с 1992-го, в 2023-м представителей Москвы снова не позвали на форум.







