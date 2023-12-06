Белый дом заявил, что Европа и США не могут позволить Украине проиграть

Накануне в Киеве заявили, что Украина может потерпеть поражение при отсутствии помощи США. В Белом доме призвали конгресс одобрить запрос Байдена о поддержке. Россия считает, что Запад показывает вовлеченность в конфликт

Фото: Алина Смутко / Reuters

США должны приложить все усилия, чтобы помочь Украине «сохранить территориальную целостность и свободу», заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Расшифровка брифинга опубликована на сайте Госдепа.

«Буквально вчера один из советников президента [Украины Владимира] Зеленского заявил, что без поддержки США существует большой риск того, что Украина может проиграть эту войну», — отметил он. Кирби имеет в виду главу офиса украинского президента Андрея Ермака, который в ходе выступления в Институте мира в Вашингтоне 5 декабря сказал, что без дополнительной поддержки со стороны США украинские войска останутся на тех же позициях, что и сейчас, и не смогут наступать, и «будет большой риск проиграть эту войну».

Кирби, комментируя его слова, сказал: «Украинский народ точно не может себе этого позволить, Европа не может себе этого позволить, как и наши собственные интересы национальной безопасности».

Представитель Белого дома заявил о необходимости получить одобрение конгресса на запрос президента Джо Байдена о выделении дополнительных $106 млрд на помощь Украине, Израилю и еще на ряд целей. По словам Кирби, из-за позиции некоторых республиканцев, которая этому препятствует, поддержка Киева «удерживается в заложниках».

Власти России осуждают поставки Украине оружия и военной техники. В Москве заявляют, что подобные действия не способствуют урегулированию конфликта. В Кремле считают, что США демонстрируют «фактически прямую вовлеченность» в конфликт.