Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН по Украине

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Совета безопасности ООН, передает корреспондент РБК.

Ранее в МИД сообщили, что российская сторона запросила на 22 января заседание СБ ООН по ситуации на Украине. В числе тем, которые планируется обсудить, — вопрос поставок Киеву западных вооружений, а также произошедший накануне обстрел Донецка.

Ожидается, что 23 января Лавров поучаствует на открытых дебатах Совбеза ООН в связи с продолжающейся войной Израиля с ХАМАС. Глава российского МИД пробудет в Нью-Йорке до 24 января.

Донецк попал под обстрел утром 21 января. Вооруженные силы Украины нанесли по рынку и магазинам в микрорайоне «Текстильщик» шесть ударов из артиллерии, заявлял МИД России.

При обстреле погибли 27 человек, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них есть два подростка, сообщал глава ДНР Денис Пушилин. В Донецке объявили 22 января днем траура.

МИД назвал обстрел «варварским террористическим актом», отметив, что удар был нанесен с применением «поставляемых западными странами видов вооружений». «Очевидна необходимость достижения всех целей и задач специальной военной операции. С территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма», — подчеркнули в ведомстве.

Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский допустил, что удар по Донецку обсудят на заседании Совета безопасности ООН, которое состоится 22 января. Генсек международной организации Антониу Гутерриш осудил «все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе <...> обстрел города Донецка».