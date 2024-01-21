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Военная операция на Украине ,  
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Полянский допустил, что обстрел Донецка обсудят на заседании Совбеза ООН

Полянский: удар ВСУ по Донецку могут обсудить на заседании Совбеза ООН 22 января
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Удар ВСУ по Донецку могут обсудить на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, которое состоится 22 января с участием главы российского МИДа Сергея Лаврова, сообщил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в телеграм-канале.

«Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН», — написал он.

Несколькими днями ранее, 18 января, Россия запросила заседание Совбеза ООН на 22 января по поставкам западных стран оружия на Украину.

МИД назвал обстрел Донецка «варварским террористическим актом»
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Украинские военные нанесли удар по Донецку утром 21 января. Глава ДНР Денис Пушилин позднее уточнил, что удар нанесли из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений.

При обстреле погибли 25 человек, еще 20 пострадали, в том числе двое детей — их состояние оценивают как средней тяжести.

МИД назвал обстрел Донецка «варварским террористическим актом» и отметил, что удар был нанесен с применением «поставляемых западными странами видов вооружений».

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Теги
ООН Совбез ООН Донецк ВСУ Дмитрий Полянский
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