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Военная операция на Украине ,  
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Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке

Глава СК Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке
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Военная операция на Украине

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в микрорайоне «Текстильщик» в Донецке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

«Глава СК России поручил в рамках расследования установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка», — рассказали в СК.

Микрорайон «Текстильщик» попал под обстрел утром 21 января. По данным российского МИД, Вооруженные силы Украины нанесли по рынку и магазинам шесть ударов из артиллерии. Погибли 27 человек, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них есть два подростка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Донецка
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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Донецке объявили 22 января днем траура. МИД назвал обстрел «варварским террористическим актом». Ведомство пообещало, что все виновные понесут наказание.

Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский допустил, что удар по Донецку обсудят на заседании Совета безопасности ООН, которое состоится 22 января. Генсек международной организации Антониу Гутерриш осудил «все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе <...> обстрел города Донецка».

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Теги
Александр Бастрыкин Следственный комитет обстрел Донецк
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