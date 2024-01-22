Глава СК Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке

Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в микрорайоне «Текстильщик» в Донецке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

«Глава СК России поручил в рамках расследования установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка», — рассказали в СК.

Микрорайон «Текстильщик» попал под обстрел утром 21 января. По данным российского МИД, Вооруженные силы Украины нанесли по рынку и магазинам шесть ударов из артиллерии. Погибли 27 человек, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них есть два подростка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В Донецке объявили 22 января днем траура. МИД назвал обстрел «варварским террористическим актом». Ведомство пообещало, что все виновные понесут наказание.

Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский допустил, что удар по Донецку обсудят на заседании Совета безопасности ООН, которое состоится 22 января. Генсек международной организации Антониу Гутерриш осудил «все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе <...> обстрел города Донецка».