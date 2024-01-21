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Военная операция на Украине ,  
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МИД назвал обстрел Донецка «варварским террористическим актом»

МИД назвал обстрел Донецка «варварским террористическим актом»
Сюжет
Военная операция на Украине
МИД России назвал «варварским террористическим актом» обстрел Донецка и призвал международное сообщество осудить действия Украины. В постпредстве при ООН не исключили обсуждение этого удара на заседании Совбеза 22 января
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Обстрел Донецка со стороны Вооруженных сил Украины является «варварским террористическим актом», заявили в Министерстве иностранных дел России.

В МИДе сообщили, что ВСУ нанесли шесть артиллерийских ударов по рынку и магазинам в квартале «Текстильщик» в Донецке. Власти ДНР сообщали о 25 погибших и 20 пострадавших.

«Очевидна необходимость достижения всех целей и задач специальной военной операции. С территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма», — говорится в сообщении ведомства.

Киев при поддержке США и их союзников вновь совершил «варварский террористический акт против мирного населения России», отметили в министерстве, добавив, что все виновные в совершении этого преступления понесут наказание.

«Российская сторона категорически осуждает этот вероломный удар по гражданскому населению», — подчеркнули в МИДе, призвав все ответственные правительства и профильные международные структуры также выступить с осуждением этого события.

В ведомстве также отметили, что обстрел Донецка свидетельствует об отсутствии политической воли Киева к дипломатическому урегулированию конфликта.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский допустил, что эта ситуация станет одной из центральных тем на заседании Совета Безопасности ООН 22 января. Ранее его запросила российская сторона для обсуждения поставок оружия западных стран на Украину. Ожидается, что в заседании примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Число погибших при обстреле рынка в Донецке выросло до 25
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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Об атаке ВСУ по Донецку 21 января сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, среди пострадавших есть двое детей. Пушилин уточнил, что ВСУ нанесли удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений. 

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Юлия Овчинникова
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