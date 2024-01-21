Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел ВСУ Донецка, при котором погибли 27 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное офисом главы международной организации.

«Генеральный секретарь решительно осуждает все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел города Донецка», — говорится в сообщении.

Гутерриш подчеркнул, что атаки на гражданских лиц и инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, передает офис генсека ООН.

Донецк попал под обстрел утром 21 января. По данным российского Министерства иностранных дел, украинские военные нанесли шесть артиллерийских ударов по рынку и магазинам в квартале «Текстильщик». В результате удара по микрорайону погибли 27 человек, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них есть два подростка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Кроме того, в Куйбышевском районе города дрон сбросил боеприпас, ранения получил водитель ремонтной бригады. В том же районе в результате обстрела погиб один мужчина, еще один ранен. Также были атакованы Никитовский и Калининский районы Горловки, там пострадали три мирных жителя, рассказал Пушилин.

В Донецке объявили 22 января днем траура. МИД назвал обстрел «варварским террористическим актом». Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский допустил, что удар по Донецку обсудят на заседании Совета безопасности ООН, которое состоится 22 января.