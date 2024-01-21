Пушилин: в Донецке объявлен день траура после обстрела рынка с 25 погибшими

В Донецке объявили день траура по погибшим при обстреле рынка

В ходе обстрела рынка в Донецке погибли 25 человек, в городе объявили траур. Это один из крупнейших обстрелов города после начала военной операции на Украине

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В ДНР объявили 22 января днем траура после артиллерийского обстрела рынка в Донецке, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Он назвал произошедшее «варварским актом агрессии против мирного населения региона» и возложил вину на Украину.

Власти Украины произошедшее и обвинения в свой адрес пока не комментировали.

При обстреле погибли 25 человек, еще 25 ранены — среди них двое подростков 2007 года рождения, сообщали донецкие власти. Состояние одного подростка оценивается как тяжелое, второго — средней степени тяжести. Повреждены здания магазина бытовой техники «Фокс» и здание рядом стоящего магазина «Засядько», в рядом стоящих многоквартирных домах выбиты стекла, повреждены торговые павильоны. Микрорайон Текстильщик находится на юго-западной окраине Донецка.

Обстрел Донецка стал самым или одним из самых крупных по количеству жертв с 2014 года. Последняя атака с сопоставимым числом жертв произошла 14 марта 2022 года. Тогда штаб теробороны ДНР сообщил о перехвате ракеты «Точка-У» над Донецком, после падения обломков погиб 21 человек, еще 37 были ранены. В штабе уточнили, что силы ПВО перехватили ракету над зданием правительства в центре города.