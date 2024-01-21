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Военная операция на Украине ,  
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В Донецке число погибших при обстреле выросло до 27

Пушилин: при обстреле рынка в Донецке погибли 27 человек, 25 ранены
Сюжет
Военная операция на Украине
В ДНР за день погибли 28 человек, из них 27 — при обстреле донецкого района Текстильщик и рынка. В регионе объявили траурный день, это один из крупнейших обстрелов города за период военной операции
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

При обстреле микрорайона Текстильщик в Донецке погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек ранены, среди них два подростка, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Он возложил вину на Украину. Власти Украины произошедшее и обвинения в свой адрес пока не комментировали.

Всего за день в регионе погибли 28 человек, 30 пострадали, украинские военные произвели 27 обстрелов, заявил Пушилин. Один мужчина погиб в Куйбышевском районе при обстреле, в этом же районе получил ранения из-за сброшенного с беспилотника снаряда водитель ремонтной бригады, а в Никитовском и Калининском районах Горловки пострадали три местных жителя.

Один пострадавший подросток в тяжелом состоянии, второй — в среднем.

В Донецке объявили 22 января траурным днем. Обстрел стал самым или одним из самых крупных по количеству жертв с 2014 года. В последний раз атака с сопоставимым числом погибших среди гражданских произошла 14 марта 2022 года. Тогда штаб теробороны ДНР сообщил о перехвате ракеты «Точка-У» над Донецком, после падения обломков погиб 21 человек, еще 37 были ранены. В штабе уточняли, что силы противовоздушной обороны перехватили ракету над зданием правительства в центре Донецка.


 

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