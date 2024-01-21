В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Донецка

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Врачи госпитализировали 18 человек, пострадавших при обстреле Донецка, состояние большинства из них оценивается как тяжелое, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

Среди госпитализированных двое детей, они находятся в Республиканской детской клинической больнице ДНР. Один из них в тяжелом состоянии, другой — средней степени тяжести.

В Минздраве уточнили, что двоим пострадавшим в медучреждениях оказали амбулаторную помощь. В ведомстве также сообщили, что специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава проведут дистанционные консультации для донецких медиков «по двум пострадавшим детям и семерым взрослым в тяжелом состоянии».

Украинские военные обстреляли Донецк утром 21 января. В российском МИДе уточнили, что ВСУ нанесли шесть артиллерийских ударов по рынку и магазинам в квартале «Текстильщик».

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле погибли 25 человек, еще 20 пострадали, в том числе двое детей.