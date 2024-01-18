Сальдо сообщил о постройке оборонительных сооружений ВСУ в Херсоне

Украинские военные на правом берегу Днепра постепенно переходят к обороне, они начали возводить в Херсоне оборонительные сооружения. Об этом заявил «РИА Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В Херсоне укрепляются некоторые улицы, идущие параллельно береговой линии. Строятся укрепления на границе с Николаевской областью и в других местах», — сказал он.

По его словам, несмотря на переход ВСУ к обороне, возможны «остаточные попытки активных действий». Сальдо выразил уверенность, что российские военные «их постепенно задавят».

Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в конце сентября 2022 года референдума. В октябре Сальдо объявил эвакуацию жителей правого берега Днепра Херсонской области на левый. Он объяснял это тем, что Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления.

Позже Россия решила отвести войска с правого берега Днепра и занять линию обороны на левом берегу. 11 ноября в Херсон вошли ВСУ, с тех пор они контролируют город.

Сальдо допускал, что украинские военные захотят форсировать Днепр. Российское Минобороны неоднократно отчитывалось о предотвращении попыток ВСУ высадиться на левом берегу.